OnePlus, yaklaşan ürün lansmanları için her zaman kapsamlı tanıtımlar yapmasıyla bilinir. OnePlus 9 serisi ve OnePlus Watch için 23 Mart'taki büyük açılış etkinliğine hazırlık olarak şirket bu sefer kesinlikle kendini aştı.

İşte OnePlus Watch Akıllı Saati

Konu şirketin ilk akıllı saati. Karşımızda tüm ihtişamıyla OnePlus tarafından retweet'lenen "sızdırılmış bir görüntü" var. Yani her şeyden çok resmi bir teaser denebilir.

Önceki tanıtımından da anlaşılacağı gibi, giyilebilir cihaz yuvarlak bir kadrana ve genel olarak kompakt bir görünüme sahip, standart 20 mm veya 22 mm'lik bir kordonla geliyor ve değiştirilmesi kolay olacağını gösteriyor.

Resimde ekranda siyah bir arka plan gösterildiği için çerçevelerin ne kadar büyük olacağı şu an için belirsiz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta iki düğme var ve her zaman açık ekran işlevini andıran önemli özellik de yerli yerinde. Bu görüntünün ortaya çıkardığı bir diğer nokta da önceki OnePlus tanıtımlarından da ipucunu aldığımız gibi akıllı saatin Google'ın Wear OS'ini değil, özel bir yazılım platformunun kullanacağıdır.

OnePlus Watch, IP68 su ve toza dayanıklılığa sahip ve söylentilere göre siyah ve gümüş renkte sunulacak ve bir SpO2 sensörü, egzersiz algılama, uyku takibi ve 4GB entegre depolama alanı olacak.