Ortam parlaklığı sensörü karanlık bir yerde olduğunuza karar verdiğinde kadranı size mümkün olan en karanlık haliyle gösterir ve göstermesi gerekir. Örneğin bir sinemadayken bunu yaptığında çok mutlu olabilirsiniz. Ama iyi çalışmadığı zaman çileden çıkarıyor. Apple Watch bazen çevrenizin gerçekte olduğundan çok daha karanlık olduğuna kendiliğinden karar verir.

Apple Watch Ekran Işığının Çok Kısık Olması

Apple Watch'u okunabilir parlaklığa geri getirmenin en hızlı yolu şudur:

Kadranı avuç içi ile birkaç saniye örtün

Elinizi çekin

Ekrana dokunun

Saat ekran ışığını yeniden ölçer

Yine de sorun hala devam ederse ihtiyaç duyabileceğiniz pratik olmayan bir yol daha vardır. Loş ekran devam ederse, parlaklığı artırmaya zorlarsınız:

Saat kadranını ekran sönene kadar avcunuzla örtün

iPhone'unuzdaki el fenerini açın ve doğrudan Watch'a doğrultun

Uyandırmak için Saat ekranına dokunun

El fenerini kapatın

Bunun yaptığı şey, saatin ortam ışığı sensörünün inanılmaz derecede parlak bir ortamda olduğunuza inanmasını sağlamaktır. Böylece parlaklığı en üst düzeye çıkarır.

Apple Watch Parlaklığını Ayarlamak

Bunu Apple Watch'un kendisinde veya iPhone'dan yapabilirsiniz, ancak her iki durumda da adımlar oldukça kolaydır. Apple Watch parlaklığı nasıl ayarlanır:

Apple Watch'unuzda Ayarlar'a dokunun

Ekran ve Parlaklığı Seçin

Parlaklığı artırmak veya azaltmak için sol veya sağ ışık simgelerine dokunun

iPhone'dan Apple Watch parlaklığını ayarlamak:

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın

Saatinizi seçmek için dokunun

Ekran ve Parlaklığı Seçin

Parlaklığı artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin

Her iki durumda da, Apple Watch'un görüntüleyeceği metin boyutuyla ve bu metnin kalınlığıyla ilgili seçenekleriniz de olacak. İlki, kadranın kendisindeki metni değil, yalnızca Haberler gibi uygulamalar tarafından görüntülenen metni etkiler.

Bununla birlikte, metnin kalın olması veya olmaması, saat kadranındaki öğelerin boyutunu ve dolayısıyla parlaklık görünürlüğünü biraz artırır.