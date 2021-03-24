OnePlus ailesi, geçen yıl Nord serisinin tanıtımıyla genişledi, şimdi Nord orta sınıf ve ana amiral gemisi serisi arasına oturan bir telefonla tekrar genişliyor. Bununla birlikte, bazı kötü haberlerimiz var: Hindistan'da R olmadığından 9R yalnızca Hindistan'da satışa sunulacak.

OnePlus 9R: Snapdragon 870 ve 120Hz Ekranlı 8T

OnePlus 9R, gücünü 8T'ye güç veren çipin yenilenmiş bir versiyonu olan Snapdragon 870'den alıyor. Aslında 9R'nin hikayesi biraz alışılmış – son yıllarda geliştirilmiş modelin 2021 hali denebilir.











Telefon, 1080p+ çözünürlüğe ve HDR10+ sertifikasına sahip 6.55 inç Liquid AMOLED ekrana sahiptir. Ekran 120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunma örnekleme hızına sahiptir. Bu, tıpkı 8T ve vanilya 9'daki gibi düz bir paneldir.

Kamera ayrıca 48MP sensör (IMX586, 1/2 inç, 0.8µm) ve Optik Görüntü Sabitleme ile ana modülden başlayarak 8T'ye kıyasla iyileştirmeler sunuyor. 16MP ultra geniş kamera (123º lens, IMX481 sensör), 5MP makro ve 2MP monokrom kameralarla birleştirilmiştir. Telefon, 60 fps'de 4K video kaydedebilir ve ağır çekim videolar yakalayabilir (1080p'de 240 fps, 720p'de 480 fps). Ayrıca, ekstra akıcı çekim için OIS'nin üstünde Video Portre modu ve EIS özelliğine sahip.

OnePlus, 9R'yi bir oyun telefonu gibi konumlandırdı. Snapdragon 870 GPU, orta sınıf yonga setinden daha güçlüdür. Yonga seti, buhar odası tarafından soğuk tutulur.

Batarya için, OnePlus en sevdiği sistemi kullandı – yeni OnePlus 9 ve 9 Pro ile eşleşen Warp Charge 65 ile birleştirilmiş 4.500 mAh batarya. Ancak burada kablosuz şarj yok. Yine de, 15 dakika fişe takmak, pili tüm gün yetecek kadar dolduracak. Tam şarj 39 dakika sürer.

Ek olarak, telefonda Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler bulunuyor (3,5 mm jak yok). Lake Blue ve Carbon Black renklerinde satışa sunulacak.

OnePlus 9R 22 gün içinde satışa sunulacak ve 8/128 GB belleğe sahip temel model ve 40.000 INR fiyat etiketi (550 $ / 465 €) ile başlayan iki konfigürasyonla gelecek. Diğer sürüm 12/256 GB belleğe sahip ve maliyeti 44.000 INR (605 $ / 510 €).