Bugün Microsoft tamamen yeni bir pazara odaklanıyor. Bu ciddi bir iş. ABD Ordusu AR fikrini fazlasıyla seviyor, ancak Call of Duty oynamak için değil. Microsoft, 2019'da duyurulan HoloLens 2'nin güncellenmiş bir versiyonunu askerlere tedarik etmek için 21.9 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

Microsoft ile ABD Ordusu Arasında 22 Milyar $'lık AR Anlaşması

Microsoft'a göre, "HoloLens 2, tümü Microsoft'un sunduğu bulut ve yapay zeka hizmetlerinin güvenilirliği, güvenliği ve ölçeklenebilirliği ile geliştirilmiş, sektör lideri çözümlere sahip mevcut en rahat karma gerçeklik cihazıdır."

Yukarıdaki açıklama belirsizse: HoloLens sadece bir çift AR gözlüğüdür – gördüklerinizi gören, orduda karmaşık bir rutin operasyon veya bir ameliyat gibi daha önemli şeyler için size gelişmiş görsellik sunan bir bilgisayardır. İsimdeki 'holo' unsuru, aslında gözlerinizin önünde holograma benzer bir görüntü görmenizden kaynaklanıyor. Görüntüler önünüzdedir ve gördüklerinize dokunarak, yeniden boyutlandırarak ve hareket ettirerek etkileşime girebilirsiniz.

Bu arada, 22 milyar doların bir alet için yüksek bir maliyet olduğunu düşünmeden önce, perakende fiyatlarını görene kadar bekleyin… 3.500,00 $! Şimdi daha mantıklı gelebilir.

Ortalama bir insan bu cihaza para ödeyemez ama yine de buna gerçekten ihtiyacınız var mı diye sorabilirsiniz. Pratik kullanımları olan gerçekten güçlü bir araçtır. Bu gözlükle tıbbi muayeneler yapmak mümkün.

Hiç kuşkunuz olmasın, "Ordu sürümü" çok daha gelişmiş ve uyarlanmış olacak. Teknolojilerden biri "Entegre Görsel Artırma Sistemi" (IVAS) adını taşır ve özellikle orduya hizmet etmek üzere uyarlanmıştır. Microsoft, projeyi hayata geçirmek için ABD Ordusu ile yaklaşık iki yıl çalıştı. Artık teknoloji üretime geçmeye hazır. Microsoft'un sözlerine göre, cihazlar "askerleri daha güvenli tutacak ve onları daha etkili hale getirecek". Muhtemelen çevrelerine ilişkin farkındalıkları artacak, bu da bilgi paylaşımına yardımcı olacak ve askerlerin daha hızlı ve daha kesin kararlar almasına olanak sağlayacak.