Huawei’in Harmony OS'i ile Çalışan Elektrikli Araba Geliyor

Arcfox, Huawei tarafından üretilen teknoloji ve ekipmanla donatılmış yeni bir lüks EV modelini duyuruyor. Huawei HI sistemi, 3. seviye otonom sürüş sağlamak için akıllı HiCar akıllı ekranını lidar teknolojisi ve 5G bağlantısı ile birleştiriyor. Aşağıda, yaklaşan araç lansmanıyla ilgili yayınlanan bir bilgi var.

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Arcfox Alpha S HBT (HBT, Huawei Bluepark Together'ın kısaltmasıdır), Huawei'in sürücüsüz EV'ler için HI çözümünü alan ilk araçtır. Arcfox’un sahibi olan BAIC Blue Park New Energy Technology tarafından yapılan bir WeChat gönderisine göre, aracın kendi kendine sürüş yetenekleri kısıtlı olacak. Sürücünün müdahale etmesi gereken durumlarda sürücünün dikkatini çekecek uyarılar bulunacak.

Arcfox AlphaS HBT, 17 Nisan'daki Shangai Motor Show'da diğer üç Arcfox arasına katılacak. Çarşamba günü bir sözcü Arcfox ve Huawei tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni nesil, akıllı ve tamamen elektrikli bir lüks sedan geleceğini belirtmişti.

Huawei başkanı Ken Hu ise geçtiğimiz hafta Huawei'in kendi markası altında bir araç pazarlamayı planlamadığını doğrulamıştı. Şirket, araçlarına Huawei HI sistemini tedarik etmek için otomobil üreticileriyle işbirliği yapmayı planlıyor.

Huawei’in otomobil sektöründeki mevcut stratejisi bir EV üreticisi olmak değil, tedarikçi olmakla sınırlı. Huawei, gelir elde etmek için telekomünikasyon ve akıllı telefon işinin dışındaki alanlara odaklanmaya devam ediyor ve şirket, platformunu daha fazla araca tedarik etmek için daha fazla otomobil üreticisiyle ortaklık yapmayı umuyor.