Geçen yılki Legion Duel oyun telefonunun ardından, Lenovo, Legion Duel 2 adlı bir halefi ile karşınızda. Buradaki göze çarpan özellikler çifter olarak geliyor – çift şarj bağlantı noktaları, çift soğutma fanları, haptikler için iki doğrusal motor ve iki çift ultrasonik omuz tetikleyicisi var. Yana monte açılır selfie kamera yine burada, ancak bu sefer 44MP Samsung sensörle.

Lenovo Legion Phone Duel 2: İki Şarj Yuvası, İki Fan ve Üst Düzey Özellikler

AMOLED ekran, önceki modelin 144 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğine sahipken 6,92 inç artık büyümüştür. Ancak çözünürlük hala FHD+ (2460 x 1080) ile sınırlandırılmış. Panel artık 1.300 nitlik zirve parlaklığı destekliyor, selfie kamerası başka yerde olduğundan simetrik çerçeveler içeriyor ve yanlarında stereo hoparlörler bulunuyor.

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Oyun odaklı bir telefon olan Legion Duel 2, gerçekten çok çeşitli ekstra kontrollere sahip. Ekranda iki kuvvet algılayan temas noktası, yan çerçevede iki çift ultrasonik omuz tetikleyicisi ve cihazın arkasında bir çift kapasitif tuş var.

Kamera, soğutma fanları ve RGB Legion logosunu barındıran arka taraftaki cam alan çift iki kare tasarımıyla benzersizdir. Kamera kurulumu, 64 MP ana lens ve 16 MP ultra geniş kamera içeren geçen yılki modelle aynıdır.

İki fan, alttaki sıcak havayı alıp bakır ısı emiciden geçirirken, üst fan egzoz görevi görüyor ve iki fan ile birlikte çalışır. Lenovo, ilk Legion Phone'a kıyasla termal verimlilikte %30'luk bir iyileştirmeye sahip olmuş.

Snapdragon 888 ağır yükleri sırtlıyor ve 12/16 veya 18GB RAM ile eşleştiriliyor. Depolama seçenekleri 256 ve 512GB'dir. Batarya 5.500 mAh'de geliyor ve iki 2.750 mAh hücre arasında bölünmüş durumda.

Bir bağlantı noktasından şarj etmek 65 W hız sağlarken, isteğe bağlı bir adaptör birleşik hızı 90 W'a çıkarır ve 30 dakikada %100 şarj sağlayabilir. Lenovo’nun pil koruma sistemi, optimum güç dağıtımı ve uzun süreli pil koruması için ısı ve şarj hızlarını izler.

Yazılımın ön yüzü, Android 11 tabanlı Lenovo’nun ZUI 12.5 ile kaplı. Telefon, Ultimate Siyah ve Titanyum Beyaz renklerde geliyor.

Legion Phone Duel 2, bu ayın sonlarında Çin'de piyasaya sürülecek, Avrupa'da ise Mayıs ayında piyasaya çıkması planlanıyor. 12/256 GB modeli için fiyatlandırma 799 €'dan başlar ve birlikte verilen şarj yuvasına sahip 16/512 GB model için 999 €' ya kadar çıkar.