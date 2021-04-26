CEO Lei Jun, Xiaomi Mi Smart Band 6'nın dünya çapında 1 milyon gönderiyi aştığını duyurdu. Satışların 2 Nisan'da başladığını ve çoğunun Çin'den geldiğini, dahası sadece birkaç hafta sonra küresel pazara çıktığını belirtmekte yarar var.

Xiaomi 1 Milyon Mi Smart Band 6 Sattı

Öyle olsa bile, Mi Band 3 17 günde 1 milyona ulaşırken Mi Band 4 bu orana daha da hızlı geldi, sadece 8 gün. Ucuz ama yetenekli akıllı bilekliklerin popülaritesi azalırken, Xiaomi’nin "işitme cihazları" (yani daha gelişmiş kablosuz kulaklıklar) bu boşluğu dolduruyor. Şirketin giyilebilir ürünler pazarında ikinci sırasını korumasına yardımcı oldular.

Mi Band'lar ilk olarak 2014'te ortaya çıktı ve oldukça basitti. Orijinalde yalnızca üç LED vardı ve kalp atış hızı sensörü bile yoktu. Yine de Xiaomi, 9 ayda 10 milyonun üzerinde satış yapmayı başardı. Parça başına yalnızca 80 CNY (yaklaşık 13 $) fiyatta oldular ve mevcut model ise bunu üçe katlamıştır (NFC sürümünü alırsanız daha da fazla, ancak bu yalnızca Çin'de mevcut).

Xiaomi, Çin'deki eleştirmenlere ilk bileklikten 6'ya kadar tüm önemli Mi Band modellerini içeren promosyon kutuları gönderdi. Bu kutular bilekliklerin ne kadar ilerlediğine dair güzel bir geriye dönük bakış sunuyor. İşte o kutu aşağıdaki gibi. Ve siz sormadan önce, satın alabileceğiniz bir şey değildir.

Orijinal bilekliğin üç LED göstergesi vardı ve ana işlevleri bildirimler ve uyku takibi idi, Mi Band 1S ile kalp atış hızı sensörü eklendi. İkinci model 0.42” OLED ekran sundu, üçüncüsü onu 0.78” yaptı ve NFC versiyonunu tanıttı, ardından dördüncü model 0.95” renkli OLED'e geçti. Beşincisi şarjı manyetik kabloyla sundu ve daha büyük ve sadeydi; altıncı (mevcut) model, ön tarafı hap şeklinde 1,56 inçlik bir ekranla gelir.