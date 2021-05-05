Samsung, dört yılı aşkın bir süredir gelen güncellemelerin ardından Galaxy S8 serisini desteklenen cihazlar listesinden resmi olarak çıkardı. Özellikle ikinci el bir Galaxy S8 satın alacaklar artık daha dikkatli olmalı.

Samsung Galaxy S8 Ömrünü Tamamladı

Şimdiye kadar eski amiral gemisi telefonlar iki yılda bir güncelleme alıyordu. İlginç bir şekilde Galaxy S8 Active, üç aylık güvenlik güncellemeleri için hala desteklenmektedir ve Galaxy S8 Lite iki yılda bir gelen güncellemeler için desteklenmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy S8 serisi, 2017 yılının Nisan ayında, yeni bir ekran akımını başlatarak yeni geniş açılı 18.5:9 ekranlarla piyasaya sürüldü (evet, Galaxy S8'den önce hala fiziksel ana sayfa, geri ve son düğmeler vardı) ve Samsung'un en üst düzey özelliklerinin temelini oluşturan keskin Super AMOLED ekranlar, Exynos ve Snapdragon amiral gemisi işlemciler, IP derecelendirmesi ve genişletilebilir depolama ve metal, cam ve ince çerçevelerle mükemmel bir yapı kalitesi sundu.

Galaxy S8 hala yeterince performanslı, hızlı bir cihazdır. Aslında güncellemeden yoksun olmak o kadar kötü bir şey değildir zira yeni Android sürümleri uzun yıllardır dişe dokunur özellikler sunmuyor.