Dünyanın İlk 2nm Çipi Üretildi: Telefonlarda 4 Kat Uzun Pil Ömrü

Samsung Galaxy M11, geçtiğimiz Mart ayında Android 10 ile duyuruldu ve One UI 2.0 ile gelen cihaz şimdi düşük kaliteli cihazlar için geliştirilen One UI'nin daha hafif bir sürümü olan One UI Core 3.1 ile Android 11 güncellemesini alıyor. Samsung Galaxy M11 Android 11 One […] Daha Fazla