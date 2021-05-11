En son Samsung Galaxy Book Go gibi dizüstü bilgisayarlar, Qualcomm Snapdragon yonga setinde Windows 10 çalıştırabiliyor. Ancak raporlara göre Samsung, bu yılın ikinci yarısında gelecekteki dizüstü bilgisayarlara güç sağlamak için kullanılacak yeni bir Exynos yonga seti tanıtacak.

Samsung Yonga Setli, AMD GPU'lu Dizüstüler Geliyor

Geçici olarak Exynos 2200 olarak adlandırılan bu yonga, PC sınıfı bir grafik performansı sağlayacak AMD Radeon GPU'ya sahip olacak. Çip, Samsung’un 5nm dökümhanelerinde üretilecek.

İlginç bir şekilde, Samsung ve AMD iş birliğini resmi olarak duyurduklarında, yeni Exynos yongasını kullanan ürünler ile AMD yongaları arasında hiçbir örtüşme yoktu. Ancak AMD dizüstü bilgisayarlarla aktif olarak ilgilendiğinden o zamandan bu yana ek bir anlaşma yapılmış olabilir.

Dizüstü bilgisayar piyasaya sürüldükten sonra Exynos 2200 yonga seti Galaxy tabletlerde de (belki telefonlarda) görülebilir. Zira Windows'u olduğu kadar Android'i de desteklemelidir.

Exynos, Qualcomm'un Eylül ayında tanıttığı Snapdragon 8cx Gen 2 ve (tabii ki) yakın zamanda tanıtılan M1 yongalı Apple iPad Pro tabletine (ürün serisine) rakip olacak. Qualcomm yongası, 2019'daki orijinal 8cx ile aynı Kryo 495 CPU çekirdeklerini kullanırken, Exynos'un daha güncel ARM Cortex tasarımlarından faydalanması gerekiyor.