Yanlışlıkla Samsung Galaxy telefonunuzun kavisli kenarlarına hatalı dokunuyorsanız, Samsung'un size yardımcı olacak bir uygulaması var. Edge Touch uygulaması, yanlışlıkla dokunmalara karşı koruma sağlamak için kavisli kenarlı ekranın belirli kısmını devre dışı bırakır. Uygulamayı Galaxy Store'da bulabilirsiniz ve Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S11, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9 ve Galaxy Note 10'daki kavisli kenarlı ekranlarla çalışır. Telefonunuz Android 8 Oreo, Android 9 Pie veya daha üstünü çalıştırıyor olmalıdır.

Samsung'da Ekran Kenarına Hatalı Dokunma Sorunu

Uygulama, kullanıcıların ekranda istenmeyen dokunuşları önleyen Engellenen bölgeler oluşturmasına olanak tanır. Telefonu kavrama bölgeleri de özelleştirilmiştir; telefon tutulurken kavisli ekrandaki içeriğin dokunulmayacağı alanlardır. Engellenen bölgeler, uygulamada sarı alanlar olarak görünürken, sonraki alanlar yeşil ile işaretlenir. Bazı kullanıcılar Edge Touch'ın yanlışlıkla dokunmayla yaşanan sorunları "tamamen çözdüğünü" bildiriyor.

Uygulamayı portre modu için ayarladıktan sonra, telefonu yataya çevirin ve Engellenen ve Tutuş bölgelerini yeniden özelleştirin. Telefon ekranını özelleştirmekle uğraşmak istemeyenler için, uygulama kurulumdan hemen sonra devreye giren optimize edilmiş bir varsayılan ayara sahip.

Samsung'un Kendi Ayarını Kullanmak

Edge Touch Samsung uygulaması olsa da eğer daha basit bir ayar arıyorsanız cihazınızın Ayarlar'ına göz atın. Adımlar şöyle: