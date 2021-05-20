AirTag Pil Değişimi

Apple'ın AirTag'leri ironik bir şekilde pilini kendiniz değiştirebileceğiniz tek Apple ürünüdür. Ve evet, bunu her yıl yapmanız gerekeceğini düşünebilirsiniz.

AirTag pil ömrü nedir?

Resmi verilere göre, yeni bir pilin yaklaşık bir yıl dayanması gerekir. Pillerin performansı sıcaklıktan etkilenir. AirTag'in çok küçük olduğu düşünüldüğünde, özellikle AirTag kışın soğukta dışarıda bırakılırsa, pilin soğuğu çok hızlı alacağından ve bu nedenle pilinin daha çabuk tükeneceğinden emin olabilirsiniz.

Neyse ki Apple, Bul uygulamasına yararlı bir pil ölçer ekledi, böylece AirTag'lerinizin pil sağlığını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Muhtemelen pil değişimine ihtiyaç duyulduğunda da bildirim alacaksınız.

AirTag'in pili nasıl değiştirilir?

Aslında oldukça kolaydır. AirTag'i kavramanız ve arkasındaki metal parçayı içeri itmeniz gerekir. Biraz içeri girdiğini hissettiğinizde, saat yönünün tersine çevirin. Metal plaka altındaki bir çift metal şerit sayesinde dışarı fırlayacaktır.

AirTag ne tür pil kullanır?

Bu, düz, eski, normal, "2032" pildir. Madeni para büyüklüğünde standart bir pildir. Bunları bakkallardan benzin istasyonlarına kadar ve terazinizde her yerde bulabilirsiniz.