Koyu Mod artık Android telefonlar için sunulan Office uygulamasında kullanıma sunuluyor. Kullanıcıların çoğu tarafından çokça talep edilen bir özellikti ve bugün sunulmaya başladı. Birçok kişi okuma yapma ve uygulama üzerinde çalışırken daha rahat görsel deneyim sağladığından Koyu Modu kullanmayı tercih ediyor.

Android'de Microsoft Office İçin Koyu Modu Açmak

Office uygulaması, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir uygulamada birleştirerek ve PDF'ler, resimler, tarama, not alma ve çok daha fazlasını oluşturmak ve bunlarla çalışmak için birçok zengin özellik sunarak tek bir mobil cihazdan işlerinizi halletmenize yardımcı oluyor.

Adımlar

Cihazınız zaten bu tercihe ayarlanmışsa, Android için Office uygulamasının en yeni sürümü otomatik olarak Koyu Mod'a ayarlanacaktır. Office uygulamasında Giriş sekmesinde profil simgenize dokunup, Ayarlar'ı ve ardından Tema seçeneklerinden Açık, Koyu veya Sistem Varsayılanı'nı seçerek de Koyu Modu açabilir veya kapatabilirsiniz.

Microsoft Office Mobil Uygulamasını bugün indirin ve en son özelliklere ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için her zaman güncel tutun. Bu özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya çapındaki kullanıcılara sunulacak, bu nedenle henüz uygulamanızda görmüyorsanız, güncellemeyi almayı bekleyebilirsiniz.