AirTag Destekleyen iPhone'lar

Kayıp eşyaları bulmaya yarayan AirTag bunu Apple'ın U1 yongası ile başarır. – AirTag'lerin içindeki bu yonga iPhone'unuz ile iletişime geçmesini sağlar.

Hangi iPhone'lar AirTag'leri destekliyor?

iOS 14.5'i destekleyen herhangi bir iPhone, AirTag'ler ile eşleştirilebilir ve izlenebilir. Bu, iPhone 6s ve sonraki tüm modeller anlamına geliyor:

iPhone 6s ve 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone 7 ve 7 Plus

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max (U1 hassas bulma özellikli)

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max (U1 hassas bulma özellikli)

Ancak U1 yongasına sahip olmayan modellerde (iPhone 11'den daha eskiler) hassas bulma işlevi yok. Yine de AirTag'inizin haritada nerede olduğunu size söylemeye devam ederler ve menzil içindeyseler AirTag'in kendisini duyurmasını sağlamak için "Ses Çal" özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Yani, daha önce iPad'inizi veya iPhone'unuzu bulmak için Bul uygulamasını kullandıysanız – AirTag'inizi U1 desteği olmayan bir iPhone ile izlerken ekran böyle görünecektir. Sadece haritada bir sinyal alırsınız. İdeal değildir ve AirTag'e yaptığınız harcamanın karşılığını alamıyorsunuz ama hiç yoktan iyidir.

AirTag'leri bir iPad ile eşleştirebilir miyim?

Evet, AirTag'leri eşleştirmek ve bulmak için iPadOS 14.5 ve üstünü destekleyen herhangi bir iPad'i kullanabilirsiniz.

AirTag'i bulmak için Apple Watch'u kullanabilir miyim?

Apple Watch'taki Bul uygulaması yalnızca arkadaşlarınızı bulmak veya kendi konumunuzu paylaşmakla sınırlı.

AirTag'i eşleştirmek ve bulmak için bir Mac kullanabilir miyim?

AirTag'iniz iCloud hesabınıza kayıtlı olmasına rağmen, bunu bir Mac bilgisayar üzerinden yapamazsınız.