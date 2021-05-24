AirTag'lerinizin pil seviyesini nasıl kontrol edersiniz? Apple, AirTag'leri standart bir madeni para pille donattı, merak ediyorsanız bir CR 2032 3V pille yaklaşık bir yıl çalışabiliyor. Bir AirTag üzerindeki bitmiş bir pili yenisiyle değiştirmek de çok kolaydır.

AirTag: Kalan Pil Seviyesini Kontrol Etmek

İlginç bir şekilde, pil ömürlerini görmenin son derece kolay olduğu iOS'taki pil widget'ında (Apple Watch ve AirPod'lar gibi diğer Apple cihazlarının aksine) AirTag'ler görünmüyor. Bunun nedeni, AirTag'lerin sürekli olarak bir iPhone'a bağlı olmaması ve daha uzun süre menzil dışında kalabilmesidir.

Yine de, Bul uygulamasına giderek AirTag'de ne kadar pil kaldığını kontrol etmenin bir yolu var ve işte bunu nasıl yapacağınız.

AirTags pil seviyesi nasıl kontrol edilir: