Royole'i bilmiyor olabilirsiniz ancak dünyadaki ilk katlanabilir telefonu onlar yaptı ve şimdi başka bir teknoloji olan esneyen ekranlar üzerinde çalışıyorlar. Bunlar, esnek, elastik bir devre üzerine inşa edilmiş mikro LED teknolojisine dayanmaktadır.

Royole'den Esneyen Micro-LED Ekran

Birincisi, bunlar küresel ve kubbe şeklinde ekranlar oluşturarak çeşitli şekillere uzatılabiliyor. Televizyonlarda, monitörlerde ve telefonlarda gördüğünüz kavisli ekranlara benzer.

Royole, ulaşımın yanı sıra sağlık ve fitness, spor ve moda alanlarındaki uygulamaları da potansiyel hedef noktasında görüyor. Esnek ekranlar, insan vücudunun şekline uyacak şekilde kalıplanabilir veya etkileşimli bir küre oluşturabilirler.

İşte yeni ekran paneli türü hakkında birkaç ayrıntı. %130 gerilebilir ve 40º bükülebilir. Saydam olabilirler ve ışığın %70'ini geçirebilirler (şeffaf OLED panellerden çok daha yüksek, örneğin LG'nin şeffaf TV'si ışığın yalnızca% 40'ını geçirir). Mevcut tasarımlar, tipik bir dizüstü bilgisayarlara kıyasla 120 ppi'ye kadar piksel yoğunluklarına sahip olabilir.





Aşağıda, teknolojinin çalıştığını kanıtlamak için yapılmış bir 2,7 inç 96 x 60 piksel panel var:

Ve işte esneklik:

Mikro LED'ler OLED'lerden daha küçüktür ve bu da tek tek pikseller arasında daha büyük bir boşluğa izin verir. Bu da pikseller arasında esnek malzeme için daha fazla alan (ve ışığın geçmesi için daha fazla alan) anlamına gelir.

Royole, bu gerilebilir teknolojinin bugün yapılan katlanabilir ekranların üretim süreçlerine uygulanabileceğine ve bunun da üretim kapasitesinin hızla ölçeklenmesine yardımcı olacağına inanıyor.