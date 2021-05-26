Samsung Galaxy A22 5G hala resmi hale gelmedi, ancak bekleyiş kesinlikle bitiyor. Telefonun adı, bunun Samsung'un şimdiye kadarki en ucuz 5G telefonu olacağı anlamına geliyor ve bugün AB'den gelen bir perakendeci listesi, bu şaşırtıcı olmayan gerçeği hemen hemen doğruladı.

Samsung Galaxy A22 5G Özellikleri ve Fiyatı

Telefon KDV'siz 185 € olarak listelenmiş ve bu da ülkeye bağlı olarak yaklaşık 229 € civarında vergi dahil nihai bir fiyatı ifade eder (çünkü KDV her ülkede farklı). Belki bazı ülkelerde daha da düştüğü görülecek ancak fiyatın 199 €'nun altında olması pek olası değil.

Yine de bu fiyat telefonu AB'de şimdiye kadar piyasaya sürülen en ucuz 5G'li Samsung yapacak – Galaxy A32 5G şu anda 238 €'ya (279 €'dan piyasaya sürülmesine rağmen) satın alınabiliyor.

Galaxy A22 5G'nin dümende MediaTek Dimensity 700 yonga setine, 64 GB temel depolamaya, 6,4 inç FHD+ LCD dokunmatik ekrana, üçlü bir arka kamera sistemine (48 MP ana + 5 MP makro + 2 MP derinlik) sahip olması bekleniyor ve 15W şarj destekli 5.000 mAh pili var.