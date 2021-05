iOS 15 Çıkış Tarihi ve Beklenen Özellikler

iOS 15 geliştirici beta sürümü için 7 Haziran 2021

Eylül 2021 iOS 15 son çıkış tarihi

iOS 15'in resmi sürümünün son lansmanı şüphesiz iPhone 13 (iPhone 12S) serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte gerçekleşecek. Geleneksel olarak, iPhone'lar Eylül sonu / Ekim başında piyasaya sürülür, bu nedenle iOS'un bir sonraki sürümünü bu doğrultuda bekleyin.

iOS 15: Varsayılan uygulamaları özelleştirme

Sızıntılara göre iOS 15, kullanıcıların varsayılan uygulamaları daha da fazla değiştirmesine izin vererek işletim sistemini daha da özelleştirmeye açacak ve Android'e yaklaştıracak. iOS 14, Safari ve Mail'in değiştirilmesine ve bunun yerine bir alternatifin kullanılmasına izin vererek bu eğilimi ilk kez başlattı. En son iOS 14.5 beta, örneğin Spotify yerine Apple Music'i kullanarak varsayılan müzik platformunuzu değiştirmenize olanak tanır. iOS'un bu yaklaşımı büyük olasılıkla iOS 15'te de devam edecek.

iOS 15: Etkileşimli widget'lar

iOS 14, Apple'ın işletim sistemine harika bir yeni işlev olan widget'ları tanıttı, ancak şu anki durumlarında, widget'lar etkileşimli olmadıkları için iOS'ta Android'deki kadar kullanışlı değil. iOS 15'in, kullanıcının etkileşime girebileceği, yani ses seviyesini değiştirebileceği, belirli geçişleri etkinleştirebileceği vb. etkileşimli widget'ları getireceği söyleniyor. iOS 15'te widget'lara daha fazla boyut seçeneğinin geldiği bildiriliyor: Şu anda küçük, orta ve büyük boyutlara sahibiz. Bu, iOS 15'teki widget desteğini çok daha kullanışlı ve daha özelleştirilebilir hale getirecek.

iOS 15: Yeniden tasarlanan Ayarlar

Ayarlar menüsü, üzerinde değişiklik yapmak isteyebileceğiniz tüm olası aygıt ayarlarını barındıran bir iOS temelidir. Geçtiğimiz yıllarda büyük ölçüde aynı tutuldu ve tonlarca yeni özellik ve menüye kıyasla giderek daha az sezgisel hale geldi. Yeniden tasarım, Apple'ın bu sorunu çözmesine ve işleri bir kez daha biraz daha sezgisel hale getirmesine yardımcı olabilir.

iOS 15: Her zaman açık ekran ve yeniden tasarlanmış kilit ekranı

iPhone 13 ile ilgili en büyük söylentilerden biri, Apple Watch'ta bulunana benzer, her zaman açık ekrana sahip olacağı ve yenileme hızını 1Hz'ye kadar düşürebileceği ve çok az pil harcayacağıdır. Her zaman açık ekran elbette donanıma bağlı olacak ve eski iPhone'lara gelmeyecek, ancak iOS'un da yeni özelliği sunması için güncellenmesi gerekecek. Söylentiye göre kilit ekranı, bildirimleri her zaman açık ekrana uyacak şekilde daha kolay görüntüleme için güncellenecek.

iOS 15: Desteklenen cihazlar

Yeni iOS güncellemeleri, eski iPhone'lar için desteği kesme eğilimindedir. iOS 13'ün mevcut olduğu aynı cihazlarda desteklenen iOS 14'te durum böyle değildi, ancak bu durum Apple'ın bir sonraki iOS sürümü ile tekrarlanmayacak.

Kulaklık girişi olan son iPhone'lar, iPhone 6s ve 6s Plus'ın yanı sıra orijinal iPhone SE için iOS 15 güncelleme desteği, yalnızca A10 veya daha yeni yonga setine sahip cihazlar desteklenmeye devam edeceği için iptal edilecek.

İşte iOS 15 alacak iPhone'ların büyük olasılıklı listesi:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2020)

iPod touch (7. nesil)

iOS 15: Gizlilik

En son iOS 14.5 beta, güvenli tarama verilerini Apple'ın kendi sunucuları üzerinden otomatik olarak yeniden yönlendirerek bir tür vekil olarak hareket ederek, verilerinizi reklamcılık canavarlarının meraklı gözlerinden koruyacak.