Kalıcı bildirim, arka planda çalıştıklarını size bildirmek için Android akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki belirli uygulamalar tarafından her zaman görüntülenen (genellikle sessiz) bir uyarıdır. Kalıcı bildirimler gösterme eğiliminde olan uygulamalar, antivirüs uygulamaları, LastPass gibi şifre doldurucuları, Fitbit gibi fitness izleme uygulamaları, VPN uygulamaları ve daha fazlasıdır.

Android'de Kalıcı Bildirimleri Kapatmak

Uygulamalarınız tarafından görüntülenen tüm Android bildirimlerini görmek için ekranınızın üstünden aşağı kaydırın. Kontrol etmeyi bitirdiğinizde Tümünü temizle seçeneğine basın ve orada kalıcı olarak görüntülenenler dışında çoğu bildirim kaybolur. Gördüğünüz gibi, AVG bildirimi hala Android cihazda görüntüleniyor ve hızlıca kaydırmak kapatmıyor.

Adımlar

Android'de kalıcı bir bildirimi olabildiğince hızlı kaldırmak için önce basılı tutun. Alternatif olarak, her iki tarafta bir dişli çark simgesini ortaya çıkarmak için bildirimi sola veya sağa da kaydırabilirsiniz.

Bildirim genişler ve şimdi en alttaki “Bildirimleri kapat” seçeneğine dokunun.

Uygulama tarafından görüntülenen herhangi bir kalıcı bildirimden kurtulmak için ekranın alt kısmındaki açılır pencerede Kalıcı yazan düğmeyi devre dışı bırakın. Ardından, Uygula üzerine dokunun.

yazan düğmeyi devre dışı bırakın. Ardından, Uygula üzerine dokunun. Uygulamanın kalıcı bildirimi, bildirim alanınızdan hemen kaldırılır.

İPUCU: Android'de Chrome kullanıyorsanız, web sitelerinden aldığınız spam içerikli push bildirimlerini de devre dışı bırakabilirsiniz.

Samsung Galaxy cihazlarda kalıcı bildirimleri kaldırmanın en hızlı yolu

Android çalıştıran Samsung Galaxy cihazlarında, bir uygulamanın kalıcı bildirimlerini devre dışı bırakmak, stok Android'den daha hızlıdır. İlk olarak, kaldırmak istediğiniz kalıcı bildirimi basılı tutun. Başka bir seçenek de bildirimi sola veya sağa kaydırıp yanında gösterilen dişli çark simgesine dokunmaktır.

Ardından, devre dışı bırakmak için Kalıcı'nın yanındaki anahtara dokunun ve ardından Kaydet'e basın.

Bildirim Samsung Galaxy cihazının ekranından hemen kaldırılır.

Telefonda Ayarlar'dan kalıcı bildirimi kapatmak

Bir uygulamanın bildirim ayarlarına ulaşmanın birkaç yolu vardır. En kolay yol, kalıcı bildirimi basılı tutarak genişletmek ve bildirim genişletildiğinde sağ üst köşesindeki dişli çark simgesine basmaktır.

Burada "Bildirimleri kapat"ı seçerseniz, sonraki açılır pencerede Daha fazlasını gör'e basarak uygulamanın bildirim ayarlarına erişebilirsiniz.

Başka bir yol da kalıcı bildirimin altındaki Yönet'e dokunmaktır.

Ardından, bir sonraki ekranda uygulamanın adına basın – bizim durumumuzda AVG AntiVirus.

Aynı zamanda Ayarlar'ı da açabilir ve Uygulamalar ve bildirimlere erişebilirsiniz.

"Son açılan uygulamalar"dan, varsa kalıcı bildirimini kaldırmak istediğinize dokunun. Aksi takdirde, “Tüm uygulamaları gör” seçeneğine basın ve Tüm uygulamalar listesinden uygulamanıza dokunun.

Bir sonraki ekranda, Bildirimler'e basın.

Yine Kalıcı butonunun yanındaki düğmeye dokunun.

Samsung Galaxy telefon veya tablette kalıcı bildirimleri Ayarlar'dan kapatmak

Bir Samsung Galaxy Android cihazı kullanıyorsanız, kaldırmak istediğiniz kalıcı bildirimi genişletmek için basılı tutun ve ardından Ayarlar üzerine dokunun.

Alternatif olarak, uyarının altında görüntülenen Bildirim ayarlarına da basabilirsiniz.

İPUCU: Uzun yoldan gitmek istiyorsanız, buraya Ayarlar uygulamasını açıp Bildirimler'e erişerek de ulaşabilirsiniz.

Son gönderilenler bölümünde, kalıcı bildirimini kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun. Uygulamayı listede görmüyorsanız, Diğer'e basın ve Uygulama bildirimleri listesinden uygulamanın adına dokunun.

Kapatmak için Kalıcı'nın yanındaki düğmeye dokunmaktır.

Bunun yerine Kalıcı'ya dokunmak da sizi bu Bildirim kategorisine götürür. Kalıcı bildirimden kurtulmak için ekranın üst kısmındaki anahtarı devre dışı bırakın.

İPUCU: Gizlilik konusunda endişeleniyorsanız, Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde bildirimlerin içeriğini saklamaktan çekinmeyin.