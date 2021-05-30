WhatsApp'ta Kişinin Engelini Kaldırmak (Android, iOS)

Android için WhatsApp'ta birini engellemek kolaydır ancak engeli kaldırmaya gelindiğinde adımları hatırlamayabilirsiniz. WhatsApp'ta kişinin engelini kaldırmak için iOS ve Android adımlar:
WhatsApp'ta Kişinin Engelini Kaldırmak (Android)
İPUCU: Birini bildirir ve engellerseniz, o kişiyle olan WhatsApp sohbet geçmişiniz silinir ve kurtarılamaz. Yalnızca engellerseniz, o zaman onu engellediğiniz ana kadarki sohbet geçmişi bozulmadan kalır.
- WhatsApp'ta birinin engellemesini kaldırmak için
- Sohbetine dokunun.
- Sağ üstten üç noktaya dokunun.
- Menüden Engellemeyi kaldır'ı seçin.
Kişinin engelini iletişim bilgilerinden kaldırmak
WhatsApp'ta birini engellemek için bulduğumuz ikinci yöntem şöyledir:
- Sohbeti açın ve ekranın üst kısmındaki kişinin adına dokunun.
- Bu, o kişi ve etkileşimleriniz hakkında ayrıntıları içeren yeni bir ekran gösterir. Ekranın altındaki Engellemeyi Kaldır'a dokunun.
WhatsApp Ayarlarından kişinin engelini kaldırmak
- WhatsApp'ta, ekranın sağ üst köşesindeki menü düğmesine dokunun. Üç nokta gibi görünür.
- Açılır menüden Ayarlar'ı seçin.
- Hesap ayarlarınızı açmak için dokunun.
- WhatsApp Gizlilik seçeneklerinize gidin.
- Gerekirse aşağı kaydırın ve Engellenen kişiler listesini açmak için dokunun.
- Engellenen kişiler, WhatsApp'ta engellediğiniz tüm kişileri gösterir.
- Engellemeyi Kaldır'a dokunun.
iPhone ile WhatsApp'ta engel kaldırmak
WhatsApp, iPhone'daki kişileri engellemek için benzer seçenekler sunar. iPhone için WhatsApp'ta birinin engelini kaldırmak için:
- Sohbet listenizi açın ve ekranın üst tarafındaki ismine dokunun.
- WhatsApp, İletişim Bilgileri ekranını açar. Üzerinde, Engeli Kaldır'a dokunun.
WhatsApp ayarlarından engeli kaldırmak
- WhatsApp'ı açın ve ekranınızın sağ alt köşesindeki Ayarlar düğmesine dokunun.
- Hesap ayarlarınıza gidin.
- Şimdi Gizlilik kontrollerinize erişin.
- Engellenenler bölümüne dokunun.
- Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişiyi ekranın soluna doğru kaydırın.