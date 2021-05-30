WhatsApp'ta Kişinin Engelini Kaldırmak (Android, iOS)

Android için WhatsApp'ta birini engellemek kolaydır ancak engeli kaldırmaya gelindiğinde adımları hatırlamayabilirsiniz. WhatsApp'ta kişinin engelini kaldırmak için iOS ve Android adımlar:

WhatsApp'ta Kişinin Engelini Kaldırmak (Android)

İPUCU: Birini bildirir ve engellerseniz, o kişiyle olan WhatsApp sohbet geçmişiniz silinir ve kurtarılamaz. Yalnızca engellerseniz, o zaman onu engellediğiniz ana kadarki sohbet geçmişi bozulmadan kalır.

  • WhatsApp'ta birinin engellemesini kaldırmak için
  • Sohbetine dokunun.
  • Sağ üstten üç noktaya dokunun.
  • Menüden Engellemeyi kaldır'ı seçin.

Kişinin engelini iletişim bilgilerinden kaldırmak

WhatsApp'ta birini engellemek için bulduğumuz ikinci yöntem şöyledir:

  • Sohbeti açın ve ekranın üst kısmındaki kişinin adına dokunun.
  • Bu, o kişi ve etkileşimleriniz hakkında ayrıntıları içeren yeni bir ekran gösterir. Ekranın altındaki Engellemeyi Kaldır'a dokunun.

WhatsApp Ayarlarından kişinin engelini kaldırmak

  • WhatsApp'ta, ekranın sağ üst köşesindeki menü düğmesine dokunun. Üç nokta gibi görünür.
  • Açılır menüden Ayarlar'ı seçin.
  • Hesap ayarlarınızı açmak için dokunun.
  • WhatsApp Gizlilik seçeneklerinize gidin.
  • Gerekirse aşağı kaydırın ve Engellenen kişiler listesini açmak için dokunun.
  • Engellenen kişiler, WhatsApp'ta engellediğiniz tüm kişileri gösterir.
  • Engellemeyi Kaldır'a dokunun.

iPhone ile WhatsApp'ta engel kaldırmak

WhatsApp, iPhone'daki kişileri engellemek için benzer seçenekler sunar. iPhone için WhatsApp'ta birinin engelini kaldırmak için:

  • Sohbet listenizi açın ve ekranın üst tarafındaki ismine dokunun.
  • WhatsApp, İletişim Bilgileri ekranını açar. Üzerinde, Engeli Kaldır'a dokunun.

WhatsApp ayarlarından engeli kaldırmak

  • WhatsApp'ı açın ve ekranınızın sağ alt köşesindeki Ayarlar düğmesine dokunun.
  • Hesap ayarlarınıza gidin.
  • Şimdi Gizlilik kontrollerinize erişin.
  • Engellenenler bölümüne dokunun.
  • Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişiyi ekranın soluna doğru kaydırın.