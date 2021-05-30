WhatsApp'ta Kişinin Engelini Kaldırmak (Android, iOS)

Android için WhatsApp'ta birini engellemek kolaydır ancak engeli kaldırmaya gelindiğinde adımları hatırlamayabilirsiniz. WhatsApp'ta kişinin engelini kaldırmak için iOS ve Android adımlar:

WhatsApp'ta Kişinin Engelini Kaldırmak (Android)

İPUCU: Birini bildirir ve engellerseniz, o kişiyle olan WhatsApp sohbet geçmişiniz silinir ve kurtarılamaz. Yalnızca engellerseniz, o zaman onu engellediğiniz ana kadarki sohbet geçmişi bozulmadan kalır.

WhatsApp'ta birinin engellemesini kaldırmak için

Sohbetine dokunun.

Sağ üstten üç noktaya dokunun.

Menüden Engellemeyi kaldır'ı seçin.

Kişinin engelini iletişim bilgilerinden kaldırmak

WhatsApp'ta birini engellemek için bulduğumuz ikinci yöntem şöyledir:

Sohbeti açın ve ekranın üst kısmındaki kişinin adına dokunun.

Bu, o kişi ve etkileşimleriniz hakkında ayrıntıları içeren yeni bir ekran gösterir. Ekranın altındaki Engellemeyi Kaldır'a dokunun.

WhatsApp Ayarlarından kişinin engelini kaldırmak

WhatsApp'ta, ekranın sağ üst köşesindeki menü düğmesine dokunun. Üç nokta gibi görünür.

Açılır menüden Ayarlar'ı seçin.

Hesap ayarlarınızı açmak için dokunun.

WhatsApp Gizlilik seçeneklerinize gidin.

Gerekirse aşağı kaydırın ve Engellenen kişiler listesini açmak için dokunun.

Engellenen kişiler, WhatsApp'ta engellediğiniz tüm kişileri gösterir.

Engellemeyi Kaldır'a dokunun.

iPhone ile WhatsApp'ta engel kaldırmak

WhatsApp, iPhone'daki kişileri engellemek için benzer seçenekler sunar. iPhone için WhatsApp'ta birinin engelini kaldırmak için:

Sohbet listenizi açın ve ekranın üst tarafındaki ismine dokunun.

WhatsApp, İletişim Bilgileri ekranını açar. Üzerinde, Engeli Kaldır'a dokunun.

WhatsApp ayarlarından engeli kaldırmak