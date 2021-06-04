Facebook Seslerini Kapatmak (iOS, Android)

Android veya iOS'ta Facebook seslerini nasıl kapatacağınızı mı merak ediyorsunuz? Bazı nedenlerden dolayı, Facebook uygulaması, bir şey yayınladığınızda veya beğendiğinizde sizi (ve etrafınızdaki herkesi) uyaran rahatsız edici sesler çalmak üzere tasarlanmıştır. Sesleri çok yüksek buluyorsanız ve sürekli duymaktan bıktıysanız Facebook seslerini saniyeler içinde kapatabilirsiniz. Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde ve iPhone veya iPad'inizde Facebook seslerini nasıl kapatacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Android: Facebook'ta sesler nasıl kapatılır?

Facebook ses ayarları, Android'de uygulamanın derinliklerine gömülüdür ve bunları YALNIZCA Android akıllı telefonunuzda mobil veri kullanıyorsanız görebilirsiniz. Wi-Fi'yi devre dışı bırakmadan önce Facebook uygulamasını açtıysanız, uygulamayı kapatın, Hızlı Ayarlar'dan Mobil verileri etkinleştirin ve ardından Facebook uygulamasını yeniden başlatın.

Android için sunulan Facebook uygulamasında, sağ üst köşedeki hamburger düğmesine (üç yatay çizgi) dokunun. Aşağıya doğru kaydırın ve Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine dokunun. Ardından, Hücresel Veri Kullanımı'na basın. Bu seçeneği görmüyorsanız, Facebook uygulamasını kapatın ve bölümün başındaki talimatları izleyin.

İlk olarak, bazı Video Kalitesi ayarlarını görürsünüz. “Uygulamadaki sesler” seçeneğini bulmak için listenin en altına gidin. Devre dışı bırakmak ve Facebook seslerini kapatmak için anahtara dokunun. Buradayken “Videolar Sesle Başlar” özelliğini de kapatmak isteyebilirsiniz.

Artık rahatsız edici Facebook sesleri olmadan Android akıllı telefonunuzdaki Facebook uygulamasıyla etkileşime girebilirsiniz. Bir diğer olumlu yönü, akıllı telefonunuzda Wi-Fi'yi açtığınızda ayarlarınızın aynı kalmasıdır.

iPhone ve iPad'inizde Facebook sesleri nasıl kapatılır?

iOS için Facebook'ta sesleri nasıl kapatacağınızı bilmek istiyorsanız, adımlar Android'dekinden çok daha sezgiseldir. iPhone veya iPad'inizde Facebook uygulamasını açın ve sağ alt köşedeki (üç yatay çizgi) hamburger düğmesine dokunun. Aşağı kaydırın, Ayarlar ve Gizlilik menüsüne dokunun ve Ayarlar'a erişin.

“Medya ve Kişiler” bölümüne gitmek için mevcut Facebook ayarlarını aşağı kaydırın. Ardından, Sesler'e basın.

Facebook seslerini kapatmak için Uygulama İçi Ses düğmesine dokunun. Facebook paylaşımlarını fazla dikkat çekmeden kontrol etmek istiyorsanız, ayrıca alttaki “Haber Kaynağındaki Videolar Sesle Başlar” seçeneğini kapatmanızı öneririz.

Ayarlarınız hemen uygulanır. Artık rahatsız edici sesler olmadan iPhone'unuzda Facebook uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.