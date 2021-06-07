Apple, WWDC 2021'de iOS 15'i tanıttı. iOS'un yeni iPhone 13 serisiyle birlikte gelen yeni sürümü, FaceTime, iMessage, Hava Durumu ve çok daha fazlası gibi uygulamalara birçok yeni özellik getiriyor. iPhone'unuzun büyük yazılım güncellemesini alıp almayacağını merak ediyorsanız, şanslısınız. iOS 15 ile gelen tüm yeni özelliklere göz atın.

Hangi iPhone'lar iOS 15 Alacak?

Mevcut iOS 14'ü alan iPhone modelleri, iOS 15'i de alacak. Bu, iPhone 6'lardan bu yana piyasaya sürülen her telefonun bir yıl daha yazılım güncellemesine sahip olacağı anlamına geliyor. iPhone 6s, iOS 15 alacak ve her yeni iPhone da güncellemeyi alacak. Bu, Apple müşterileri için harika bir haber, çünkü uzun vadeli akıllı telefon yazılım desteği söz konusu olduğunda Apple'ın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

2015'te piyasaya sürülen çoğu Android telefon bugün sistem güncellemeleri için artık destek almıyor. Google'ın kendi Pixel telefonları bile üç yıl sonra güncellemeden kesiliyor. Örneğin, Pixel 2 Android 10'a taşındı ve önümüzdeki ayki güncellemeden sonra desteğini kaybedecek. 2017 yılında Android 8 ile gelen cihazlar ise son üç yılda Android 9, 10 ve 11'e güncellendiler.

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Yeni Özellikler

Tüm eski iPhone modellerinin tüm yeni özellikleri destekleyip desteklemeyeceği henüz belli değil. Daha önce, Apple gerçekten de eski telefonlardaki yeni iOS sürümlerinden bazı özellikleri kaldırmıştı. Elbette Apple'ın Face ID sensörleri ile çalışması gereken yeni FaceTime özelliklerinin çoğunun, 6s, 7, 8 ve SE modellerinde olmamasını bekleyebiliriz.