Apple bugün iOS 15'in yanı sıra geliştirici testi ve genel beta testi aşamalarından sonra bu sonbaharda çıkacak olan iPadOS 15'i de duyurdu. iPadOS 15 ile Apple telefonlara kıyasla daha büyük bir widget / araç takımı formatı sunuyor.

iPadOS 15 Özellikleri: Ana Ekran Araç Takımları, Uygulama Kitaplığı ve Fazlası

Ve evet, bu, ana ekran widget'larının sonunda Apple tabletlerine ulaştığı anlamına geliyor. iPadOS için yeni widget'lar Bul, Kişiler, Parseller ve Oyun Merkezi'ni içerir. Ayrıca Uygulama Kitaplığı da var. İlk olarak iOS 14'te tanıtıldı ve bir nedenle iPad'lere ulaşması tam bir yıl aldı.

Bu özellik Apple'ın uygulama çekmecesi sürümüdür, cihazınıza yüklediğiniz tüm uygulamaları otomatik olarak sıralayan özel bir ekrandır, böylece belirli bir uygulamayı bulmak için ana ekranda gezinmeniz gerekmez. Uygulama Kitaplığı Dock'a yerleşiktir, bu nedenle hangi ekranda olursanız olun kolayca ulaşabilirsiniz.

Uygulamaları hızlı bir şekilde tam ekran yapmanıza veya Bölünmüş Görünüm'e girmenize veya Slide Over'ı kullanmanıza olanak tanıyan yeni bir çoklu görev kullanıcı arayüzü de var.

Yeni Raf (Shelf), herhangi bir uygulamanın tüm açık pencerelerine erişmenizi sağlar – birden fazla Safari penceresini ve hatta Bölünmüş Görünüm'deki diğer uygulamalarla eşleştirilmiş pencereleri düşünün.

Notlar uygulaması da gelişti, artık "bahsetmeler" desteği var (bildirim gelmesi için kişileri etiketlemek) ve iPad, Mac'te hızlı bir şekilde not alabileceğiniz yeni bir Hızlı Notlar özelliği kazanıyor. Gerekirse diğer uygulamalardan ve web sitelerinden içerikleri yakalıyor.

Çeviri uygulaması ilk kez iPadOS 15'te konuşulduğunda otomatik dil çevirisi sunuyor. Canlı Metin de dahil olmak üzere işletim sisteminin her yerinde çalışan sistem çapında çeviri de var.

Son olarak, Swift Playgrounds ile geliştirilmiş kod tamamlama ve bir dizi yeni kitaplık ve kılavuz ile yalnızca iPad üzerinden uygulamalar oluşturabilirsiniz ve işiniz bittiğinde uygulamanızı tabletinizden doğrudan App Store'a gönderebilirsiniz.

İlk iPadOS 15 geliştirici betası bugün sunulacak, ilk genel beta ise Temmuz ayında çıkacak.