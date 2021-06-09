Apple, WWDC 2021'de iOS 15 ve büyük FaceTime yükseltmeleri dahil olmak üzere birçok duyuru yaptı. Çoğu zaman olduğu gibi, yeni bir donanım piyasaya sürülmedi, ancak gelecek yılki WWDC 2022'de bu değişebilir.

Apple AR Gözlük Hazırlıyor

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğünün 2022'nin ikinci çeyreğinde 'piyasaya sürmeyi' hedeflediğini bildiriyor. Ürün, Apple'ın 2014'teki Apple Watch'tan bu yana büyük bir ürün kategorisine ilk girişi olacak.

Lansman kelimesini tanıtım anlamlı kullanırsak, söz konusu zaman çizelgesi, Apple'ın WWDC 2022'de bir duyuru yapmayı planladığını güçlü bir şekilde gösteriyor. Bu yıl bir istisna yapılmış olmasına rağmen, şirket genellikle ikinci çeyrekte yalnızca bir etkinlik düzenler.

Tabii ki, 2022'nin ikinci çeyreğinde bir duyuru yapılması çıkışın hemen ardından olacağı anlamına gelmiyor. Apple, büyük bir yeni ürünü duyurmak ve piyasaya sürmek arasında genellikle birkaç ay bekler.

Örneğin orijinal Apple Watch, Eylül 2014'te duyuruldu ve Mayıs 2015'te piyasaya sürüldü. Öte yandan iMac Pro, WWDC 2017'de piyasaya çıktı ve Aralık'ta raflardaki yerini aldı.

Öte yandan Apple VR gözlük için Eylül ayında bir duyuru yapılabilir. Bu da Apple'ın gözlüğü 'önümüzdeki birkaç ay içinde' yüz yüze bir etkinlikte duyuracağını iddia eden Bloomberg'in daha önceki raporuna benziyor.

Apple'ın ilk AR gözlüğünün sunacağı kesin özellikler ve teknik özellikler belirsiz olsa da, söylentilere göre Apple başlangıçta 'Pro' kullanıcıları hedefleyen ve yüksek bir fiyatla gelen bir karma gerçeklik ürünü piyasaya sürecek. Diğer söylenti özellikleri arasında çift 8K ekran, gelişmiş göz izleme ve kullanıcıların parmaklarına taktığı yüksük benzeri bir kontrolör yer alıyor.

Daha genel amaçlı bir çift AR gözlüğü 2025 civarında piyasaya sürülecek ve numaralı lensleri destekleyerek ve daha hafif bir tasarım kullanarak geleneksel gözlüklerin yerini alacak şekilde tasarlanacak.