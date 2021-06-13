Android: 'Aydınlık' ve 'Karanlık' Mod için Farklı Duvar Kağıtları Kullanmak

Karanlık mod, günümüzde modern uygulamaların ve sistem kullanıcı arayüzlerinin en popüler özelliklerinden biri haline geldi. Karanlık modu etkinleştirmek, kullanıcıların uygulamaların ve sistem arayüzlerinin normal beyaz arka planlarını kapatarak daha koyu bir tematik kuruluma geçmelerini sağlıyor.

Sisteminiz ayrıca bir programa göre iki mod arasında otomatik olarak da geçiş yapabilir. Ancak, aydınlık ve karanlık mod arasında geçiş yapmanın duvar kağıdı üzerinde herhangi bir etkisi yok. Etkinleştirilen moddan bağımsız olarak her zaman aynı duvar kağıdına bakmak durumundasınız.

Bu küçük ama bazıları için önemli sorunu, küçük ama güvenilir bir uygulama olan Darkinator ile çözebiliriz. Farklı modlar için duvar kağıtlarını otomatik olarak nasıl değiştirebiliriz bir bakalım.

Darkinator uygulaması nedir?

Darkinator, sisteminizin aydınlık ve karanlık modları için farklı duvar kağıtları tanımlamak istiyorsanız kullanmanız gereken tek uygulamadır. Darkinator ile iki mod için birer duvar kağıdı seçiyorsunuz – biri Aydınlık, diğeri Karanlık için – ve hepsi bu kadar. Sistem teması birinden diğerine değiştiğinde, duvar kağıdınız da değişecektir.

Download: Darkinator – The Darkmode changing Wallpaper

Şimdi yukarıdaki bağlantıdan uygulamayı yükleyin ve Darkinator'ı kullanmaya başlayalım.

'Aydınlık' ve 'Karanlık' mod için farklı duvar kağıtları kullanın

İki Sistem teması için farklı duvar kağıtlarını nasıl uygulayabileceğinizi detaylıca anlatıyoruz. Uygulama ayrıca, cihazlarını farklı yönlerde kullanmayı tercih edenler için ek bir seçenek olan Dikey (Portrait) ve Yatay (Landscape) duvar kağıtları arasında seçim yapmanızı sağlar.

Birinci yöntem: Portrait Mode

Darkinator'ı başlatır başlatmaz, Portrait Mode wallpaper altında iki duvar kağıdı seçeneği göreceksiniz – Aydınlık tema duvar kağıdı ve Karanlık tema duvar kağıdı.

İlk olarak, “Aydınlık” tema için duvar kağıdını ayarlayalım. Soldaki 'Light-Theme Wallpaper' üzerine dokunun.

Ardından açılan pencerede duvar kağıdınızı seçin.

'Portrait' duvar kağıdı olarak istediğiniz görüntünün alanını belirleyin. Ardından, sağ üst köşedeki CROP'a dokunun.

Şimdi, karanlık mod için 'Dark-Theme Wallpaper' seçeneğine dokunun.

Duvar kağıdınızı seçin, ayarları yapın ve ardından CROP'a dokunun.

Aydınlık ve Karanlık tema için Portre modundaki duvar kağıtlarınız artık hazır. Bunları iki tema için de ayarlamak için SET WALLPAPER üzerine dokunun.

Şimdi mevcut tema modunuza göre ayarlanacak duvar kağıdının ön izlemesini göreceksiniz. En alttaki Set wallpaper'a tekrar dokunun.

Duvar kağıdınız artık etkinleştirilen temaya göre uygulanacaktır. Diğer tema modu etkinleştirildiğinde, duvar kağıdınız da değişecektir.

İkinci yöntem: Landscape Mode

Darkinator ayrıca yatay mod duvar kâğıtları içinde seçenek sunar. Bunu etkinleştirmek için "Settings" altında Manzara Enable Landscape Wallpaper'a dokunun.

Şimdi aşağı inin ve Portrait modunda gördüğümüz gibi aynı iki seçenekle karşılaşacaksınız – Aydınlık tema duvar kağıdını ve karanlık tema duvar kağıdını seçin.

Landscape (Yatay) modu için duvar kağıtlarına göz atma, kırpma ve ayarlama adımları Portrait moduyla tamamen aynı. Bir duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz temaya dokunun, duvar kağıdını seçin, kırpın, aynısını diğer tema için yapın ve ardından Set Wallpaper'a dokunun.

Şu anda kullandığımız çoğu uygulama ve işletim sistemi zaten bir tür karanlık mod entegrasyonuna sahip. Karanlık mod sadece geceleri göz yorgunluğunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda pil kullanımını azaltıyor.

Ve şimdi Darkinator ile, iki tema modu arasında geçiş yaptığınızda (veya otomatik olarak değiştiğinde), duvar kağıtlarınızın da buna göre değişeceğinden ve etkinleştirilen modla aynı çizgide kalacak.