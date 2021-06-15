Android 12, kullanıcı arayüzünü büyük oranda yeniden tasarlıyor ancak Google henüz bazı ayrıntıları tamamlamış değil. Geçen hafta Pixel cihazlarda kullanıma sunulan Android 12 Beta 2, durum çubuğundaki bir göstergeyle mevcut aramanın uzunluğunu takip etmeyi kolaylaştırdı.

Android 12 Durum Çubuğu'nda Arama Süresini Gösteriyor

Normalde telefon uygulamasından çıktığınızda, aramanın süresini gösteren ve telefon uygulamasına hızlı bir şekilde dönmek için dokunulabilen bir bildirim oluşturulur. Ancak önce bildirim gölgesini açmanız gerekir.

Android 12, durum çubuğuna aramanın süresini gösteren bir "çip" süre yerleştirerek bu adımı atlıyor. "Çip"in yeni Android 12'nin Materyal tasarımında hap şeklindeki basit UI öğelerini ifade etmektedir. Tipik olarak, belirli bir eylemi tetiklemek için çiplere dokunulabilirsiniz ve bu durum burada da geçerli gibi görünüyor.

Muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar (örn. Skype, WhatsApp, Viber vb.), çağrı süresini göstermek ve çipe dokunulduğunda özel bir eylem ayarlamak için özel bir çip kullanabilecek. Mevcut Google Telefon uygulaması henüz desteklemediği için yeni özelliği deneyemezsiniz.

Aynı zamanda aşağıdaki videoda çipin telefon uygulamasını açmamasının nedeni de budur – bu çipi oluşturan telefon uygulaması değil, Android 12'deki yeni özellikleri denemek için geliştirici kdrag0n tarafından kullanılan özel bir Magisk/Xposed modülüdür.