Samsung'un Galaxy S22 serisinden hala çok uzağız ama şimdiden isimsiz iç kaynaklardan raporlar gelmeye başladı. Her iki rapor da yaklaşmakta olan amiral gemisi ailesinin ekranlarıyla ilgili heyecan verici ayrıntıları açıklıyor ve alıntılanan rakamların Samsung'dan geldiğini belirtiyor.

Samsung Galaxy S22 Ekran Boyutları, Sadece Ultra'da LTPO Var

Sızıntılardan birine göre, Galaxy S22 6.06 inç ekrana sahip olacak, S22+ 6.55 inçlik bir panel kullanacak ve Ultra ise 6.81 inç diyagonali koruyacak. Diğer söylentiye göre ise telefonların sırasıyla 6.1 inç, 6.5-6.6 inç ve 6.8 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Görünüşe göre Samsung ikisinin arasında karar vermeye çalışıyor.

Rakamlar, vanilya S22'nin ve Plus boyutlu varyantın 2020 muadillerinden daha küçük ekranlara sahip olacağını göstermekte. Raporların uyum sağladığı bir başka nokta ise bir kez daha yalnızca Ultra modelinin LTPO OLED ekran sunacağı gerçeğidir. LTPO ekran sayesinde değişken ekran yenileme hızı elde edilir ve pil ömrü uzar.