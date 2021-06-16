Bu yılki WWDC sırasında Apple, müzik akışı hizmeti için Kayıpsız ve Uzamsal Ses dahil olmak üzere birkaç güzel özelliği duyurdu. Ve bu özellikler, şimdilik beta test kullanıcıları ile sınırlı olsa da, artık Android Apple Music uygulamasına da giriyor.

Apple Music Android Uygulamasına Uzamsal ve Kayıpsız Ses Desteği

Açıklamalarda yalnızca uyumlu cihazların Uzamsal Ses'i kullanacağı ve şu anda mevcut olan binlerce Dolby Atmos uyumlu hazır parçayı çalabileceği belirtiliyor. Albüm sayfasında, parçaların uyumlu olduğunu bildiren bir Dolby Atmos rozeti vardır. Aynısı Kayıpsız Ses için de geçerlidir.

Ayarlar menüsü, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç seçenek gösterir – Yüksek Verimlilik: Düşük veri kullanımına sahip AAC (yalnızca hücresel için), Yüksek Kalite: AAC 256 kbps, Kayıpsız: 24-bit/48 kHz'e kadar ALAC ve Yüksek Çözünürlük Kayıpsız: 24-bit/192 kHz'e kadar ALAC.

Son olarak, Android uygulaması artık parçalar arasında siz dinlerken kesintisiz geçişler sunan otomatik çapraz geçiş sunuyor. Ve en sevdiğiniz müziği daha kolay bulabilmeniz için bir miktar arama optimizasyonu getiriyor.