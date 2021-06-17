Google İlk Mağazasını Açtı: Apple'dan Çok Daha İyi

Google ilk fiziksel perakende mağazasını açtı. Bu tarihi mağaza Manhattan, New York City'de Chelsea Market binasında bulunuyor. Her şeyden önce Apple mağazalarından çok daha sıcak, sempatik ve farklı göründüğünü söyleyebiliriz. Dahası içinde bir ton özel oda bulunuyor.

Google İlk Mağazasını Açtı

Şirket geçmişte özellikle yeni cihazlarının piyasaya sürülmesi sırasında birçok kez geçici mağazalar kullanmıştı. Bununla birlikte bu mağazalar müşterilerin ilk elden bir cihazı test etmesini sağlayan kalıcı mağazaların yerini tutmuyor.

Bu ilk elden deneyim olgusu, Google'ın burada odaklandığı yaklaşımdır. İç mekan, şirketin ürünleri hakkında gerçek bir fikir edinmeniz ve bunları nasıl kullanacağınızı anlamanız için tasarlanmış. Ayrıca, herhangi bir rehberliğe veya bir vitrine ihtiyacınız olursa, Google çalışanları her zaman müşterilere yardımcı oluyor.

İçeride, Fitbit saatlerinden Nest ev cihazlarından Pixel akıllı telefonlara ve Google Stadia'ya kadar her şey var. Ve hepsi kullanılabiliyor. Umarız arama devi yakında Türkiye gibi başka yerlere de genişleyecektir.

Sürdürülebilirlik, Google tarafından düzenli olarak üzerinde durulan bir konu ve buradaki mağazasında da farklı değil. Bunu için ekstra dikkat gösterilmiş ve hatta LEED Enerji ve Çevre Tasarımda Liderlik tarafından yeşil bina derecelendirme sisteminde mümkün olan en yüksek sertifika olan Platin derecelendirmesini elde etmiş.

Aynı türden diğer fiziksel mağazaların aksine Google'ın mağaza tasarımı çok sıcak ve davetkar görünüyor. Bununla birlikte fütüristik bir izlenimi de var. Google'ın blog gönderisinde mağazayı daha yakından inceleyebilir ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.