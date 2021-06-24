Dört modeli de gösteren bu iPhone 13 taklit fotoğraflarına göz atın. Bu gövdeler çalışan telefonlar değiller, sadece bir cihazın fiziksel boyutlarını temsil ediyorlar, bu da kılıfları tasarlamak ve test etmek için faydalı.

iPhone 13 Modelleri Böyle Görünecek

Görülecek fazla bir şey yok, Apple iPhone 12 serisi tasarımını sadece küçük değişikliklerle yeniden kullanacak. iPhone 13 ve 13 mini'nin arka kameralar için dikey yerine çapraz yerleşime geçtiğini fark etmiş olabilirsiniz.

Fotoğrafı yayınlayan Sonny Dickson, iPhone 13 Pro Max'in biraz daha büyük olduğunu söylüyor. Aslında, tüm modellerin biraz daha kalın olması (milimetrenin küçük bir kısmı kadar) ve daha kalın kamera çıkıntılarına sahip olması bekleniyor. Bunun nedeni kısmen daha büyük piller ve kısmen de yükseltilmiş kameralar.

TrendForce'daki analistlere göre dört modelin tümü de sensör kaydırma sabitleme özelliğine sahip olacak. Ayrıca, dört iPhone'un tümünde bulunan ultra geniş modül, otomatik odaklamalı geliştirilmiş bir lens (6P) olacak. Sadece iki Pro modelinde, gövdelerde de görülebilen LiDAR bulunacak.