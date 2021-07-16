Google, Google Arama uygulamasının iOS sürümüne, son 15 dakikalık arama geçmişini iPhone'unuzdan hızla silecek yeni bir özellik ekliyor. Google Perşembe günü yaptığı açıklamada, Arama uygulamasının iOS sürümü için mevcut olsa da, Android cihazı olanların özelliği bu yıl içinde alacağını duyurdu. Zamanda geriye gitmek ve iPhone'unuzda Google Arama'nın son 15 dakikasını kaldırmak için yapmanız gereken basittir.

iPhone'da Son 15 Dakikalık Google Aramasını Silmek

İlk olarak, iOS Google uygulamasını açın. Ekranın sağ üst köşesindeki profil simgenize dokunun ve "Son 15 dakikayı sil" seçeneğini tıklayın. Hepsi bu kadar. Birinin bilmesini istemediğiniz bir şeyi veya birini arıyorsanız, aramanın tüm izlerini iPhone'unuzdan silebilirsiniz ve kimsenin ruhu duymayacak. Google ayrıca, Google Hesabınıza bağlı arama geçmişine ekstra koruma ekleyen bazı yeni özellikler de getirdi.

Örneğin, otomatik silme denetimlerini etkinleştirirseniz Google'ın 3 ay, 18 ay veya 36 ay sonra diğer Web ve Uygulama geçmişiyle birlikte arama geçmişinizi sürekli ve otomatik olarak temizlemesini sağlayabilirsiniz. Yeni hesaplar için varsayılan otomatik silme seçeneği 18 aydır, ancak her zaman daha kısa veya daha uzun bir süre için özelleştirmeye karar verebilirsiniz.