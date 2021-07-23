Yepyeni Nord 2 5G'nin yanı sıra OnePlus ayrıca ilk Pro unvanlı kulakiçi kulaklıkları olan OnePlus Buds Pro'yu tanıttı. Tahmin edebileceğiniz gibi, Pro ismi, her bir tomurcukta bulunan ve 40 dB'ye kadar çevredeki gürültüyü iptal eden gürültü engellemeye atıfta bulunuyor. Özellik üç yerleşik mikrofon sayesinde çalışıyor.

OnePlus Buds Pro: Adaptif Gürültü Engelleme ve 38 Saat Pil Ömrü

Mat kulak içi kısmı ve parlak gövdesi ile Buds Pro iki tonlu bir tasarıma sahip. Basit siyah ve beyaz renklerde geliyor. Kulaklıklar 11 mm sürücüye sahip ve Dolby Atmos'u destekler. Eşleştirme, Bluetooth 5.2 üzerinden gerçekleşir ve OnePlus, 94 ms'lik bir gecikme düzeyi sunar.

Pil ömrü, kulaklıkların kendisinde (gürültü iptali olmadan) 10 saat olarak derecelendirilirken, şarj kutusu bu süreyi 33 saat daha uzatır. Herhangi bir uyumlu Qi şarj cihazı ile USB-C veya kablosuz üzerinden şarj olurlar. Buds pro ayrıca IP55 ter ve toza dayanıklıdır.

OnePlus Buds Pro, Avrupa'da 25 Ağustos'tan itibaren 150 € karşılığında satışa çıkacak.