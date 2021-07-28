iPad Air: Pro Gövdesi, Çift Kamera ve iPad mini: Daha Büyük Ekran

Yaklaşan iPad Air (5. nesil), tedarik zincirinden gelen bilgilere dayanarak cihaz mevcut iPad Pro 11'in (2021) gövdesini benimseyecek. Kare kenarları ve yana monte edilmiş bir TouchID parmak izi okuyucusu ile zaten oldukça benzerler. Bununla birlikte, yeni tasarım, arkada ikinci bir kamera, ultra geniş bir lens ve muhtemelen bir LiDAR sensörünü içerecek. Ancak bu son kısım pek olası değil.

iPad Air: Pro Gövdesi, Çift Kamera

Apple, Air ve Pro arasında biraz ayrım yapmak isteyecektir. Bunun bir kısmı yonga seti olacak – Pro'nun sahip olduğu hızlı M1 yerine yalnızca Apple A15, yani iPhone 13 yonga seti olacak. Yine de yeni çip, Air hattı için bir ilk olan 5G bağlantısıyla gelecek.

IPS LCD'den OLED ekrana geçiş, 11” Pro'nun mini LED panel ile yenilenmesi beklendiği için mümkün. Beşinci nesil Air'in ayrıca 2 hoparlörden 4'e kadar bir hoparlör yükseltmesi aldığı söyleniyor.

Daha Büyük Ekranlı iPad mini

Yeni iPad mini'nin tümden Air tasarımını devralması gerekiyordu ancak yeni mini'nin eski modelin genel tasarımını koruyacağı öğreniliyor. Bununla birlikte, daha büyük bir 8,4 inç ekrana sahip olacak (7,9 inçe kıyasla). Mini'nin daha ince çerçeveler ve Ana Sayfa düğmesinin kaldırılması sayesinde 8,3 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Bu nedenle mini, başlangıçta beklendiği kadar kapsamlı olmasa bile bazı tasarım değişikliklerine sahip olacak. Bununla birlikte Apple A14'e geçilmesi işlem gücünde belirgin bir artış getirecek.

Vanilya iPad ve iPad mini'nin daha geniş çaplı yeniden tasarlanması 2022 veya sonrasında olabilir. Bu iki modelin Lightning bağlantı noktasından USB-C lehine ne zaman geçiş yapacağı belirsiz, ancak bazı kaynaklar bunun bu gelecek nesilde en kısa sürede gerçekleşeceğini söylüyor.