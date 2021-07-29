Sony Interactive Entertainment, blogunda büyük bir dönüm noktasına işaret eden yeni bir makale yayınladı – Kasım ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya genelinde 10 milyon PlayStation 5 konsolu satıldı ve şirket tarihinin en hızlı satan konsolu oldu.

PlayStation 5 En Hızlı Satan Sony Konsolu: 10 Milyon Adet

Duyuru, Küresel Satış ve İş Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Veronica Rodgers tarafından yapıldı. Yıldırım hızında SSD, sürükleyici 3D ses ve dinamik DualSense denetleyici gibi “şaşırtıcı yenilikler” sayesinde başarının elde edildiğine dikkat çekildi.

Şirket 10 milyon satış noktasına daha da hızlı ulaşabilirdi, ancak piyasaya çıktığı ilk aylarda yeterli tedarik yoktu.

PS5, God of War, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West gibi özel oyunların piyasaya sürülmesiyle yeni bir satış akımı başladı. Far Cry 6 ve Battlefield 2042 gibi merakla beklenen başka oyunlar da var. Elbette grafik kartı kısırlığının etkisi de söz konusu.