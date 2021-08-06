Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Google'un I/O etkinliğinde Android 12'de tanıtıldı. Android 12'de gizlilik, yeni kamera özellikleri ve kullanıcının cihaza daha hakim olacağı şimdiden belli. Google'un hangi cihazlarına Andrid 12 güncellemesi getireceğini öğrenmek için, Android 12 güncellemesi alacak Google telefonlar konusunda sizlere bir liste hazırladık.
Android 12 Güncellemesi Alacak Google Telefonlar
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4a
- Pixel 4a (5G)
- Pixel 4 XL
- Pixel 5
Güncelleme alacak diğer cihazları merak ediyorsanız forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.