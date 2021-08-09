ARCore, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları oluşturmaya yardımcı olmak için Google tarafından geliştirilen bir yazılım geliştirme kitidir. Kullanılan üç teknoloji vardır. Biri, telefonunuzun dünyanın geri kalanına göre konumunu izlemesine izin verir. Telefon ayrıca sehpa veya zemin gibi düz yatay alanların boyutunu ve konumunu anlayabilir ve ortamın mevcut aydınlatma koşullarını tahmin edebilir.

ARCore Desteği Alan Yeni Android Telefonlar

ARCore, geliştiricilerin AR uygulamaları oluşturmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm Android kullanıcılarının bir dizi farklı cihazda AR kullanırken aynı deneyime sahip olmasını sağlar. Sonuç olarak Google, ARCore sertifikasına sahip telefonların beklentileri karşılayan kameralara, hareket sensörlerine ve bir CPU'ya sahip olup olmadığını kontrol ediyor. Ek olarak, sertifikalı bir ARCore telefonun Google'ın Arama ve Oyun Alanı'ndaki 3D Hayvan kitaplığına erişimi olması ve bu kitaplıkla düzgün şekilde çalışması gerekiyor.

Android Police tarafından belirtildiği gibi, Google bugün resmi olarak ARCore sertifikası almış 30 telefonun adını duyurdu. Bu modeller şunları içerir:

Not: Son birkaç yılda çıkan orta sınıf ila amiral gemisi Android telefonların çoğu muhtemelen ARCore'u destekleyecek.

Asus Zenfone 8

Lenovo Tab P11 5G

Lenovo Yoga Tab 11

LG VELVET 2 Pro

Moto G Stylus 5G

Moto G40 Fusion

Moto G60

Motorola Razr (2020)

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord N200 5G

Oppo Reno5

realme GT 5G

realme GT Neo

realme 8 5G

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy M32

Sharp Leitz Phone1

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 10 III

Vivo I2011

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi Note 11 Lite

Xiaomi POCO X3 Pro

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40 Gaming

Xiaomi Redmi 10X 4G

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Haziran ayında 30 cihaz daha onaylandı: