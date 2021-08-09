ARCore, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları oluşturmaya yardımcı olmak için Google tarafından geliştirilen bir yazılım geliştirme kitidir. Kullanılan üç teknoloji vardır. Biri, telefonunuzun dünyanın geri kalanına göre konumunu izlemesine izin verir. Telefon ayrıca sehpa veya zemin gibi düz yatay alanların boyutunu ve konumunu anlayabilir ve ortamın mevcut aydınlatma koşullarını tahmin edebilir.
ARCore Desteği Alan Yeni Android Telefonlar
ARCore, geliştiricilerin AR uygulamaları oluşturmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm Android kullanıcılarının bir dizi farklı cihazda AR kullanırken aynı deneyime sahip olmasını sağlar. Sonuç olarak Google, ARCore sertifikasına sahip telefonların beklentileri karşılayan kameralara, hareket sensörlerine ve bir CPU'ya sahip olup olmadığını kontrol ediyor. Ek olarak, sertifikalı bir ARCore telefonun Google'ın Arama ve Oyun Alanı'ndaki 3D Hayvan kitaplığına erişimi olması ve bu kitaplıkla düzgün şekilde çalışması gerekiyor.
Android Police tarafından belirtildiği gibi, Google bugün resmi olarak ARCore sertifikası almış 30 telefonun adını duyurdu. Bu modeller şunları içerir:
Not: Son birkaç yılda çıkan orta sınıf ila amiral gemisi Android telefonların çoğu muhtemelen ARCore'u destekleyecek.
- Asus Zenfone 8
- Lenovo Tab P11 5G
- Lenovo Yoga Tab 11
- LG VELVET 2 Pro
- Moto G Stylus 5G
- Moto G40 Fusion
- Moto G60
- Motorola Razr (2020)
- OnePlus Nord CE
- OnePlus Nord N200 5G
- Oppo Reno5
- realme GT 5G
- realme GT Neo
- realme 8 5G
- Samsung Galaxy F22
- Samsung Galaxy M32
- Sharp Leitz Phone1
- Sony Xperia 5 III
- Sony Xperia 10 III
- Vivo I2011
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi Note 11 Lite
- Xiaomi POCO X3 Pro
- Xiaomi Redmi K40
- Xiaomi Redmi K40 Gaming
- Xiaomi Redmi 10X 4G
- Xiaomi Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi Note 10 5G
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
Haziran ayında 30 cihaz daha onaylandı:
- Infinix Mobile Note 10 Pro
- Kyocera Torque 5G
- Lenovo Lenovo Tab P11 Pro
- LitByLeia Lume Pad
- LG Stylo 7
- Motorola Moto G50
- Motorola Moto G100
- OnePlus OnePlus 9
- OnePlus OnePlus 9 Pro
- OnePlus OnePlus 9R
- Oppo Reno6 Pro+ 5G
- Samsung Galaxy A22 5G
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy Quantum2
- Samsung Galaxy Tab S7+ Lite
- Sharp AQUOS R6
- Sony Xperia 1 III
- Tecno Camon 17 Pro
- Tecno Phantom X Pro
- Tecno Pova 2
- Vinsmart Aris Pro
- Vivo V2041
- Vivo V2045
- Vivo V2046
- Vivo V2050
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi Note 11 Lite 5G
- Xiaomi Redmi Note 10
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Zebra ET56 10" Enterprise Tablet