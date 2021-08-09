Jailbreakli iOS 14 destekli cihazınızda iOS 15'in Canlı Metin özelliğine sahip olmak istiyorsanız, NotLiveText tweak'i size yardımcı olmak için burada. Yeni yayınlanan jailbreak tweak'i, tıpkı iOS 15'in yeni özelliği gibi, kullanıcıların fotoğraflarındaki metni yazıya çevirmesini sağlıyor.

iOS 15'in Canlı Metin Özelliğini iOS 14'e Eklemek

NotLiveText tweak, Fotoğraflar uygulamasıyla bütünleşir ve fotoğraf ekranının sağ alt tarafına özel bir metin algılama düğmesi ekler. Kullanıcı bu düğmeye dokunduğunda özellik fotoğraftaki metni vurgulayabilir ve tanıyabilir. Oradan kullanıcı metni kopyalayabilir ve istediği yere yapıştırabilir.

Geliştiricisine göre NotLiveText tweak şu anda yalnızca İngilizce ile çalışıyor. Tweak herhangi bir paragrafı veya metin satırını tanıyabiliyor ve kullanıcıların metni panoya kopyalamasına olanak tanıyor.

Tweak ayrıca telefon numaralarını da destekler ve kullanıcıların hızlı bir şekilde telefon araması yapmasına veya bir telefon numarasını cihazlarının panosuna kopyalamasına olanak tanır.

NotLiveText tweak'i cihazlarına betayı yüklemek ve jailbreak'i kaybetmek istemeyen ancak iOS 15'in süper kullanışlı canlı metin özelliğine sahip olmak isteyen kullanıcılar için harikadır.

NotLiveText tweak'i seçtiğiniz herhangi bir paket yöneticisini kullanarak Packix deposundan 1,50 $ karşılığında indirebilirsiniz. Tweak, iOS 14 veya üstü ile çalışır ve iOS 14.7 jailbreak'i destekler.