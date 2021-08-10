Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro Tabletlerin Özellikleri ve Fiyatı

Mix 4 akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin ardından Xiaomi, üç yıl sonraki ilk tabletleri olan Pad 5 serisini resmi olarak tanıttı. Ürün grubu, yalnızca Wi-Fi özellikli bir vanilya Pad 5 ve hem Wi-Fi hem de 5G özellikli bir sürüm olan Pad 5 Pro'dan oluşuyor. Pro, Snapdragon 870'e sahip, Pad 5 ise Snapdragon 860'a sahip, bu da en güçlü Android tabletler arasında oldukları anlamına gelir.

Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro Tablet Özellikleri

Her iki tablet de 2560×1600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 11” ekrana sahip. 10-bit paneller Dolby Vision ve HDR10 desteği ile birlikte gelir ve renkleri ve parlaklığı ortam ışığına uyarlamak için TrueTone teknolojisinin yanı sıra 500 nit'e kadar parlaklık vaat eder.

Pad 5'teki hap şeklindeki kamera adasında tek bir 13MP lens bulunurken, yalnızca Wi-Fi Pro'da 13MP ana ve 5MP ultra geniş kombinasyon bulunuyor. Pro 5G ise 5MP ultra geniş birimin yanında ana kamerayı 50MP sensöre yükseltiyor.

Pad 5 serisinin tamamı, tıpkı en yeni iPad Pro 11 ve Galaxy Tab S7 gibi manyetik klavye kapağını ve ekran kalemini destekliyor.

Xiaomi kalemi 12,2 gram ağırlığında, yan tarafında iki düğme var ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Tek bir şarjla 8 saat kullanım sunan pile sahip. Manyetik klavye, Pad 5'nin renklerine uyması için üç renkte sunuluyor.

Pad 5 Pro'nun pili 8.600 mAh kapasiteye sahip ve 67W hızlı şarj ile birlikte gelir – şimdiye kadar bir tablette en hızlısı. Ayrıca son derece hafif – 510 gram – ve ince – 6,86 mm. Pro olmayan Pad 5, biraz daha büyük 8.720 mAh pil ile birlikte gelir, ancak 33W hızlı şarj düzeyine düşer – yine de bir tablet için oldukça hızlıdır.





Arayüz MIUI ancak artık tabletler için uyarlanmış ve 300'den fazla uygulama için çoklu ekran desteği getiriyor. Xiaomi Pad 5 Pro ayrıca ikisi üstte ve ikisi altta olmak üzere dört Dolby Atmos ayarlı hoparlörle birlikte geliyor.

Fiyatı

6/128 GB Xiaomi Pad 5'in fiyatı 1,999 CNY (310 $) ve depolamayı ikiye katlamak fiyatı 2,299 CNY'ye (355 $) yükseltiyor. Xiaomi Pad 5 Pro 6GB/128GB sürümü 2.499 CNY (385 $), ardından 6/256 GB birimi 2.799 CNY (430 $) fiyattadır, 5G özellikli en iyi 8/256 GB varyantı 3.499 CNY (540 $) fiyatlıdır.

Çin'de ön siparişler açıldı ancak Xiaomi'nin uluslararası kanadı, denizaşırı kullanılabilirlik konusunda şu an sessizlik içinde.