Honor Magic 3'ün yuvarlak bir eğime sahip beş kamerayla donatılmış en üst seviye versiyonuna bakıyoruz. 5 kamera dizisi görüntünün en çarpıcı kısmı değil: Bu Honor Magic 3 modelinin Huawei Mate 40 Porsche Design'a çok benzemesi dikkat çekicidir. Sızdırılan cihazın arkası, Porsche Design telefonla aynı tasarım çizgilerine sahip.

5 Kameralı Honor Magic 3 Sızdı

Tasarım çok benzer olsa da Honor Magic 3'ün bu modeli o telefonla aynı sensörlere sahip olmayacak. Digital Chat Station, Honor Magic 3'ün 1/1.28” sensör boyutuna sahip 50MP ana lens, P50 Pro'daki gibi 100X dijital zoom yapabilen 3.5X optik zoomlu 64MP periskop kameraya sahip olacağını bildiriyor. Diğer lenslerden bahsedilmiyor, ancak bunlar önemli olanlar. Ultra geniş, makro ve derinlik kameraları olacağını varsayıyoruz.

Honor Magic 3, Snapdragon 888+ yonga seti tarafından desteklenecek ve IMAX ile yakın zamanda bir ortaklık duyuruldu. Bu ortaklıkta dairesel kamera halkası bir film makarası olarak kullanılacak. Honor Magic Series 3 yarın duyurulacak. Huawei'den ayrılmasından bu yana Honor'dan gelen belki de en üst düzey amiral gemisi olacak.