Galaxy Z Fold 3 ekranın altına gizli küçük bir ön kamera ile geliyor. Kamera kullanılmadığında kamera alanındaki pikseller aktive olarak ekrana dönüşüyor. 2021'in sonlarında bir selfie kamerası için yalnızca 4 MP'lik bir çözünürlük almak elbette iyi değildir. Benzer bir kameraya sahip bir Galaxy amiral gemisi en son 5MP selfie kamerası olan Galaxy S6 serisiydi. Samsung Fold 3 ile daha fazla ışığı yakalamak için cihazda 2 mikron kamera pikselleri kullandı ve geniş F1.8 diyafram açıklığına başvurdu. Ancak sonuçlar yeteri kadar iyi değil.

Galaxy Z Fold 3'ün Ön Kamerası Özçekimde İyi Değil

Galaxy Z Fold 3'ün ekran altı ön kamera özellikleri şöyle:

4MP çözünürlük

F1.8 diyafram

80 derecelik görüş alanı

2 mikron piksel

Peki bir ekran altı ön kamera olarak beklentiler halihazırda düşükken Fold 3'ün bu konuda performansı nedir? Aşağıda Z Fold 3'ün arka kamerası ile ön kamerasının kıyaslandığı fotoğraflara göz atarak iyi bir fikir edinebilirsiniz.

Z Fold 3'ün ekrana gizli ön kamerası doğal olmayan bir şekilde fazla eski ve işlenmiş görünen özçekimler üretiyor. Dolayısıyla muhtemelen normal özçekimlerde Z Fold 3'ü kullanmak istemezsiniz, ancak yalnızca görüntülü aramalar için düşünüyorsanız yeterlidir.

Aşağıdaki özçekim ekran altı kamerayla ve sonraki ise harici arka kamera ile çekildi:

Z Fold 3'ün ekran altı ön kamerası. (Fotoğraf: PhoneArena)