iOS 15 Safari'de Sayfa Yenileme Hareketi

iOS 15'te Apple, Safari'ye önemli bir tasarım revizyonu yaptı ve birçok yeni özellik getirdi. Uygulamanın ilk lansmanından bu yana iPhone ve iPad Safari'ye getirilen en büyük güncelleme olduğunu söylemek yanlış olmaz.

iOS 15 Safari'de Sayfa Yenilemek

Görünüşe göre Safari'de eksik olan bir özellik, özel 'Yenile' düğmesine dokunarak bir web sitesini yenileme yeteneğiydi. iOS 15'te Apple, adres çubuğundan özel Yenile düğmesini esasen kaldırmıştır.

Ancak Yenile düğmesinin kaldırılması, sayfa yenileme işlevinin kaldırıldığı anlamına gelmiyor. iOS 15 aslında iPhone ve iPad'de Safari kullanırken web sayfalarını yenilemeyi daha kolay ve eğlenceli hale getirdi.

Adımlar

iPhone Safari'de bir web sayfasını yenilemek için bu adımları uygulayın.

Safari'de bir web sayfasını yükleyin.

Durum Çubuğu'na dokunarak tamamen yukarı kaydırın.

Sayfa yenilemeyi gerçekleştirmek için şimdi aşağı çekin.

Cihazınızda iOS 15 veya iPadOS 15 kullanırken web sitesi yenilemelerini bu şekilde hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Web sitelerini tazelemeye yarayan yeni Safari dokunmatik hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz?