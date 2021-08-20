iPhone'da Düşük Güç Modu Hangi Özellikleri Etkiler? (ve iPad)

Bu mod, Ayarlar uygulamasının Denetim Merkezi veya Pil bölümünden etkinleştirilebilir. Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde, iPhone'un birçok özelliği çalışmadığından veya mod kapatılana ya da iPhone %80 pil düzeyine ulaşana dek azaltıldığından iPhone'un pili daha uzun süre dayanır. Peki bu mod hangi özellikleri kapatıyor?

iPhone'da Düşük Güç Modu Hangi Özellikleri Etkiler?

Bu adımları izleyerek iPhone veya iPad'in Düşük Güç Modunu kolayca etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Adım 1. Ayarlar'ı açın ve Pil seçeneğine gidin.

Adım 2. Pil sayfasında Düşük Güç Modu geçişini açın.

Adım 3. Pil sayfasına dönün ve özelliği devre dışı bırakmak istediğinizde Düşük Güç Modu geçişini kapatın.

E-posta Alma

iPhone veya iPad'inizde Düşük Güç Modu'nu açtığınızda, iOS cihazınızın e-posta alma özelliği kapatılır. Mail uygulamasını açıp yenilemek için aşağı çekerek gelen kutularınızı manuel olarak yenilemeye devam edebilirsiniz, ancak otomatik alma devre dışıdır.

Arkaplanda uygulama yenile

Arka Planda Uygulama Yenileme, önemli miktarda pil kullanır; bu nedenle, pilden tasarruf etmek için Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde iOS bu özelliği devre dışı bırakır.

Otomatik kilit

iPhone'unuzun ekran zaman aşımı ayarlarına bağlı olarak iPhone'unuzun ekranı kararır. Ancak Düşük Güç Modunu etkinleştirdiğinizde iOS, ekran zaman aşımı ayarlarınızı geçersiz kılar ve cihazı 30 saniye içinde otomatik olarak kilitler.

5G

Bu mod sırasında tüm hücresel internet işlemleri bir istisna dışında 4G veya LTE üzerinden yapılır. 5G, 4G'de video akışı yapmaktan daha verimli olduğundan, Düşük Güç Modu etkinken bile iOS 5G ağında video akışı yapmaya devam eder.

iCloud Fotoğrafları

Aygıtınızda Düşük Güç Modu'nu veya LPM'yi açtığınızda, iOS, iCloud Fotoğrafları Senkronizasyonu'nu geçici olarak duraklatır. Düşük Güç Modu tekrar devre dışı bırakıldığından senkronizasyon devam ettirilir.

Otomatik İndirmeler

iPhone'unuz Apple'ın App Store'undan ve diğer çevrimiçi mağazalardan uygulama güncellemelerini, satın alınan medyayı ve diğer öğeleri otomatik olarak indirir. Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde, iPhone'da otomatik indirmeler devre dışı bırakılır ve yalnızca bu mod devre dışı bırakıldığında devam ettirilir.

Görsel efektler

iPhone, cihazınızdaki belirli görsel efektleri devre dışı bırakarak cihazınızdaki pil kullanımını azaltır. Buna paralaks duvar kağıdı, duvar kağıdına perspektif yakınlaştırma, Hava Durumu uygulamasında hava durumu animasyonları, Mesajlar uygulamasında ekran geçişleri, balon ve tam ekran efektleri, uygulama içi animasyonlar ve daha fazlası dahildir.

iOS ayrıca Düşük Güç Modu açıkken biraz pil tasarrufu sağlamak için ekranı hafifçe karartır ve beyazı azaltır.

Performansta azalma

Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde iOS, pilden tasarruf etmek için cihazınızın CPU ve GPU performansını düşürür.

iOS ayrıca iPhone'daki ekran yenileme hızını 60 Hz yenilemeden 30 Hz yenileme hızına düşürür. 120Hz sunan ProMotion özellikli iPad'lerde ekran yenileme hızı da azalır.