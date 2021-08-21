Geçen hafta tanıtılan Samsung Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic önümüzdeki Cuma gününe kadar satışa çıkmayacak, ancak ilk yazılım güncellemelerini şimdiden aldılar. Samsung ayrılacağını kendini gösteriyor.

Galaxy Watch 4 ve 4 Classic İlk Güncellemesini Aldı

R8xxXXU1BUH5 sürümünü taşıyan ve yaklaşık 290 MB boyutunda olan yeni yapılar, akıllı saatin performansını iyileştiriyor ve bazı hataları ortadan kaldırıyor. Değişiklik günlüğü ayrıca "Yeni ve/veya geliştirilmiş özelliklerden" bahseder, ancak bunlarla ilgili herhangi bir ayrıntıya sahip değiliz.

Galaxy Watch4/Watch4 Classic'iniz geldiğinde, bu güncellemeyi eşleştirilmiş akıllı telefona yüklenen Wearable uygulaması aracılığıyla cihaza yükleyebileceksiniz. Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic, Wear OS tabanlı One UI çalıştırıyor ve Exynos W920 SoC tarafından güç alıyor.