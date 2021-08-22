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Google'ın yakında çıkacak olan Android 12 işletim sisteminin beta test kullanıcıları, Telefonlarında Android Auto özelliğinin artık Google Asistan ile değiştirildiğini bildirdi. Yani Android Auto tamamen ortadan kalkmıyor ancak yeni değişiklik ile araç içi deneyim söz konusu olduğunda daha basit bir yaklaşıma geçişin sinyalini veriyor.

Android Auto Yerine Google Asistan Sürücü Modu Geliyor

Android 12 kullanıyorsanız, arabanızın Android Auto'suna bağlanın ve telefonda "Telefon Ekranları için Android Auto"yu açmayı deneyin, "Android'den beri Google Asistan sürüş modunu" denemenizi isteyen bir açılır mesaj görünecek. Auto ise artık yalnızca araba ekranlarında kalacak.

Bunun nedeni açıkça yazılım uyumuyla ilgili. Şu anda Android Auto çalıştıran arabalar her zamanki gibi çalışmaya devam edecek. Yalnızca telefondaki kullanıcı deneyimi değiştiriliyor. Bununla birlikte, Android 12 için sunulan yeni sürüş deneyimi telefondaki Android Auto ile aynı özellikleri sunacak ve Google bunun üzerine geliştirmeye devam edecek.