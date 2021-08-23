Kullanıcılar baştan beri doğrudan Kamera uygulamasından Gece Modu'nu kapatabildiler, ancak çoğu kişiyi rahatsız eden şey, Kamera uygulaması Gece Modu'na ihtiyaç duyulduğunu belirlediğinde, kullanıcı istemese bile, özelliği otomatik olarak yeniden etkinleştirmesiydi.

iPhone'da Gece Modu'nu Kapatmak

Neyse ki iOS 15'te Apple nihayet iPhone kullanıcılarının Gece Modu'nu devre dışı bırakmasına izin veriyor. Bu özellik, Kamera uygulamasının ayarlarından devre dışı bırakılır ve kullanıcılar yeniden kullanmak istediklerinde Kamera uygulamasından manuel olarak etkinleştirebilirler. Ancak özellik, iOS 14'te olduğu gibi kendi başına etkinleştirilmeyecek.

Adımlar

Bu adımları izleyerek iOS 15'in Kamera ayarlarından Gece Modu'nu kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Adım 1. Ayarlar'ı açın ve Kamera'ya gidin.

Adım 2. Kamera ekranında Ayarlar üzerine dokunun.

Adım 3. Gece Modu geçişini açın.

Adım 4. Kaydırıcıyı kapalı konuma getirerek Kamera uygulamasından Gece Modu'nu kapatın.

Gece Modu'nu Kamera uygulamasından kapattıktan sonra iOS 15 özelliği kapattığınızı hatırlayacak ve Kamera uygulamasını bir sonraki açışınızda ayarlarınızı koruyacak. Gece Modu'nu kullanmak istediğinizde Kamera uygulamasının içinden yeniden etkinleştirebilirsiniz.