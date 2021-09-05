Apple Watch El Yıkama Anımsatıcısı ve Zamanlayıcıyı Kapatmak

Apple Covid-19 pandemisiyle birlikte iki işlevsel özellik sundu. Ancak bu el yıkama zamanlayıcılarından ve anımsatıcılarından kurtulmak istiyorsanız, yardım etmek için buradayız. İyi haber şu ki, istemiyorsanız Apple Watch'ta El Yıkama anımsatıcısını kolayca devre dışı bırakabilir ve el yıkama zamanlayıcısını da kapatabilirsiniz. Birkaç basit adımı izleyerek yapılabiliyor.

El Yıkama Zamanlayıcısı nasıl kapatılır

Bu adımları izleyerek Apple Watch'ınzda Elde Yıkama zamanlayıcısını kapatabilirsiniz.

Adım 1. Apple Watch'ınızda Ayarlar'ı açın.

Adım 2. El yıkama ayarları sayfasına gidin.

Adım 3. El Yıkama Zamanlayıcısı geçişini kapatın.

Ayrıca El Yıkama Zamanlayıcısını iPhone'daki Watch uygulamasından İzle -> Saatim -> Elde Yıkama seçeneğine giderek ve Elde Yıkama Zamanlayıcısı geçişini kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz.

El Yıkama Anımsatıcısı nasıl kapatılır

Apple Watch, eve döndükten sonra birkaç dakika içinde ellerinizi yıkamanızı hatırlatır. El yıkama anımsatıcısını devre dışı bırakmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Adım. iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve My Watch sekmesine gidin. Adım 2. El yıkama ayarları sayfasına gidin. Adım 3. El Yıkama Anımsatıcıları geçişini kapatın.

İşte, Apple Watch'ınızda el yıkama anımsatıcısını bu şekilde devre dışı bırakabilir ve el yıkama zamanlayıcılarını kapatabilirsiniz.