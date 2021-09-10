iOS Odak Modu, kullanıcıların ellerindeki göreve odaklanırken yalnızca belirli uygulamaların ve kişilerin kendileriyle iletişim kurmasına izin verebilecekleri özel odak modları oluşturmasıdır. Yakın zamanda size iPhone ve iPad'de nasıl özel odak modu oluşturabileceğinizi ve yalnızca kendi seçtiğiniz uygulamalardan ve kişilerden gelen aramaları ve bildirimleri nasıl alabileceğinizi göstermiştik.

Antrenman İçin Fitness Odak Modu Oluşturmak

iOS 15 ayrıca, kullanıcıların cihazlarında yapılandırabilecekleri bir Fitness Odak Moduna sahiptir. Bu mod, Apple Watch'ınızda bir Antrenman başlattığınızda veya bir Fitness+ antrenmanı başlattığınızda otomatik olarak etkinleştirilebilir. Fitness Odak Modu ile ilgili en iyi şey, onu kullanmanın yalnızca egzersizinize odaklanmanıza ve dikkat dağıtıcı aramalardan, metinlerden ve sinir bozucu bildirimlerden kaçınmanıza izin vermesidir.

Adımlar

Bu adımları izleyerek iPhone veya iPad'inizde kolayca özel bir Fitness Odak Modu oluşturabilirsiniz.

Adım 1. Ayarlar'ı açın ve Odak tercihlerine gidin.

Adım 2. Bir sonraki sayfada ekranın sağ üst köşesindeki '+' düğmesine dokunun.

Adım 3. Odak modları listesinden Fitness'ı seçin.

Adım 4. Sonraki sayfada İleri düğmesine dokunun ve ardından Fitness Odak modu etkinleştirildiğinde çıkacak İzin Ver düğmesine dokunun.

Adım 5. Şimdi bildirimleri etkinleştirmek istediğiniz uygulamaları seçin. Ayrıca burada yalnızca Zamana Duyarlı bildirimlere izin vermeyi de seçebilirsiniz.

Adım 6. Bir sonraki ekranda, Fitness+ veya Apple Watch ile bir antrenmana başladığınızda Fitness Odak modunu otomatik olarak etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır, devam etmek için Fitness'ı Otomatik Olarak Aç veya Atla üzerine dokunun.

Adım 7. Son olarak Bitti düğmesine dokunun.

Fitness Odak Modu için belirli ana ekran sayfalarını seçmek

iOS ayrıca kullanıcılara Ana ekranın yalnızca belirli sayfalarına erişime izin verme ve diğerlerini gizleme seçeneği sunar. Bunu aşağıdaki adımlarla yapabilirsiniz.

Adım 1. Ayarlar'ı açın ve Odak'a gidin.

Adım 2. Bir sonraki sayfada Fitness Odak moduna dokunun.

Adım 3. Sonraki Ana Ekran seçeneğine dokunun.

Adım 4. Şimdi Özel Sayfalar için geçişi etkinleştirin ve Fitness modu açıkken hangi sayfaları göstermek istediğinizi seçin.

İşte millet, iPhone veya iPad'de Fitness odak modunu bu şekilde oluşturabilirsiniz.

Fitness Odak modunu oluşturduktan sonra, Denetim Merkezi'nin Odak menüsünden veya Ayarlar – > Odak'tan hızlıca etkinleştirebilirsiniz.