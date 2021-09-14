Hepimizin akıllı telefonuna yüklediği ilk uygulamalardan biri olan WhatsApp kendisini sürekli güncellemeye devam ediyor. Bu yazımızda WhatsApp profil resmini hareketli yapmak mümkün mü veya mümkünse nasıl yapılır gibi merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışacağız. WhatsApp profil resmi yükleme nasıl yapılır bu konuda sanıyoruz hiçbir açıklama yapmaya gerek yok ancak WhatsApp'a hareketli profil resmi koyma için bazı şeylerin farkında olmak gerekiyor.

WhatsApp profil resmi çözünürlüğü pek de yüksek olmayan 192 x 192 piksel değerinde. İşin ilginci ise siz çok kaliteli bir fotoğraf vermiş olsanız dahi WhatsApp bunu kendi sunucularında sıkıştırıp yeniden boyutlandırarak kullanabilmenizi sağlıyor. Dolayısı ile WhatsApp'ın profil resmi kullanımı konusunda bazı sorunları var. Hareketli GIF gibi profil resimlerinin kullanılmasında da birtakım kısıtlamaların olacağı aşikar. Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın kendi sunucuları için hareketli GIF görselleri sıkıştırabileceği kesin gibi.

WhatsApp İçin Hareketli Profil Resimleri

WhatsApp için hareketli profil resimleri deyince hiç şüphesiz ilk olarak akla GIPHY geliyor. GIPHY zaten artık WhatsApp'ın bir parçası gibi. Özellikle emoji ve ifade kullanımlarında sıkça faydalanılıyor. WhatsApp'a hareketli profil fotoğrafı koyma için GIPHY altyapısından faydalanabilirsiniz veya WhatsApp'a uygun bir hareketli GIF'iniz varsa telefonunuzdaki yerini göstererek uygulamaya ekleyebilirsiniz.

GIPHY'de WhatsApp konulu birçok hareketli profil fotoğrafı bulabilirsiniz. Bunlar arasında komik ve gündeme yönelik seçenekler var. Profil resimleri daire şeklinde kesildiğinden buna yönelik bir seçim yapmanızı tavsiye ederiz. WhatsApp'a hareketli profil resmi ekleme için önce buraya basın ve GIPHY'de WhatsApp profil GIF'leri için bir arama yapın. Dikkat etmeniz gereken kare boyutlarda ve nispeten kaliteli bir GIF seçmek. Hareketli WhatsApp profil fotosu ile yakından ilgilenenler zaten büyüterek detaylı şekilde inceleyecektir.

WhatsApp'a Hareketli Profil Fotosu Ekleme

WhatsApp'a hareketli profil fotosu ekleme için kendiniz de bir GIF hazırlayabilirsiniz. GIF'i hazırlama uygulamaları veya GIF hazırlamak için siteler bu konuda size yardımcı olabilir. Sonrasında yapmanız gerekense GIF'i WhatsApp profil fotoğrafı yükleme kısmına göstermek. Boyutun yani MB olarak boyutun çok yüksek olmamasına özen gösterin. Yeri gelmişken size kendi GIF'lerinizi kolayca yapabileceğiniz bir internet sitesi de önerelim: ImgFlip bu konuda iyilerden. GIPHY zaten sürekli aklımızda olan bir site. Haydi bir de IMGUR önerisi yapalım.

Videodan GIF yapmak için geçtiğimiz zamanlarda faydalı bir rehber hazırlamıştık. Buradan incelemenizi öneririz. Böylece WhatsApp profil fotoğrafı için GIF yapma işlemini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz; konu için buraya tıklayın. Eğer bir Android kullanıcısıysanız ve WhatsApp için GIF profil resmi yapmak istiyorsanız o halde bu bağlantıya göz gezdirin. Uygulamarın vereceği GIF dosyalarını Export ederek WhatsApp'a göstermeniz yeterli olacak.

WhatsApp profil resmini hareketli yapmak için bazı incelikleri bilmeniz yeterli. Öncelikle boyutu ve kalitesi çok yüksek olmayan bir GIF yapmalısınız.

Uygulamanız gereken adımlar gördüğünüz gibi son derece basit. WhatsApp profil resmini hareketli yapmak için uygulamanız gerekenleri basitçe bir listeleyecek olursak:

Hareketli WhatsApp profil fotoğrafı hangisi olacak belirleyin.

Eğer WhatsApp için hareketli profil resmi yapma şansınız yoksa internet siteleri veya mobil uygulamalardan faydalanın

Sıradan bir hareketli görsel için popüler GIF siteleri yeterli olacaktır

Çok yüksek olmayan bir kalite seçerek akıllı telefonunuza kaydedin

Görselin en ve boy oranı 1:1 olacak şekilde, yani kare olmasına özen gösterin

Uygulamada Diğer > Ayarlar yolunu izleyin. Profil fotoğafınıza dokunarak menüyü açın ve "Hareketli Profil Fotoğrafı Yükle" seçeneğini seçin

WhatsApp Hareketli Profil Fotoğrafı Boyut Küçültme

Eğer WhatsApp profil fotoğrafına GIF yükleme sırasında hata veriyor ise GIF küçültme uygulamalarını deneyebilirsiniz. Bu konuda GIFCOMPRESSOR yardımınıza yetişebilir. Eğer yine hata alıyorsanız farklı bir hareketli görsel seçerek WhatsApp'a yükleyin. WhatsApp'ta hareketli profil fotoğrafı boyut küçültme genelde sorunu çözerek WhatsApp'ta bu özelliği kullanabilmenizi sağlar. Eğer yine sorun devam ediyorsa ve hiçbir şekilde hareketli profil fotoğrafı kullanamıyorsanız en son sürümü kullandığınıza emin olun. Bunun için AppStore, Google Play veya internette şu bağlantıya bakabilirsiniz. Ayrıca yenilikleri en erken şekilde kullanabilmek için de buraya tıklayarak WhatsApp'ın Beta tester'larından olmanızı tavsiye ediyoruz.

WhatsApp profil resmini hareketli yapmak ile ilgili bir sorununuz varsa forum sayfamızdan bize her zaman ulaşabilirsiniz.