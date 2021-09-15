Instagram'da Özel Mesajları İndirme ve Gönderme

Bu yazımızda oldukça merak edilen bir konudan sizlere bahsedeceğiz: Instagram'da özel mesajları indirme ve gönderme. Bazı durumlarda Instagram'da yazışmalardan ekran görüntüsü alma yolu ile bir başkasına gönderebiliyoruz. Fakat uzun süreli yazışmalarda çok fazla sayıda ekran görüntüsü almak hem yorucu olabiliyor, hem de kafa karıştırabiliyor. Bu nedenle sizlere Instagram'da özel mesajları indirme ve gönderme için çok pratik sayılabilen -en azından şimdilik- bir yoldan bahsedeceğiz. Böylece Instagram'da tüm yazışmayı bir başkasına gönderme artık bir kabus olmaktan çıkacak.

Instagram'da yazışmaları başkasına gönderme için öncelikle yazışmaları indirmeniz gerekiyor. Bunun için size yardımcı olabilecek internet siteleri ve bazı uygulamalar var ancak şifrenizi vermeniz gerektiğinden biz pek de güvenli bulmuyoruz. Instagram'ın kendi veri indirme servisi aracılığı ile tüm verileri indirerek sonrasında yazışmaları e-posta veya WhatsApp üzerinden bir başkasına gönderme yapabilirsiniz. Öncelikle Instagram'da DM'leri toplu indirme işlemi yapmanız gerekiyor. Bunun için birkaç adımı takip etmelisiniz. Bilgisayar ortamında yapmanız daha pratik olacaktır.

Instagram'da Özel Mesajları İndirme

Instagram'da özel mesajları indirme için birçok farklı yol bulunuyor fakat en güvenilir yol bunu Instagram'ın içinden yapmanız. Instagram'dan tüm DM'leri indirme için öncelikle bilgisayar başına geçin veya müsait değilseniz akıllı telefonunuzdan Instagram profilinizin ayarlar kısmına girin. Fakat sonrasında gelen dosyayı daha iyi inceleyebilmeniz için bilgisayar ortamında olmanızı tavsiye ediyoruz. Instagram size bir mesaj gönderecek ve böylece Instagram'daki özel mesajları indirme işlemini sorunsuzca gerçekleştirebileceksiniz. Bu yol ile Instagram'daki DM / Özel Mesaj Grubu mesajlarınızı da indirebilirsiniz. Instagram'daki özel mesaj grubu mesajlarını da aynı şekilde indirebilirsiniz. Instagram'da özel mesaj grubunun nasıl kurulduğunu burada paylaştığımız makaleden öğrenebilirsiniz.

Buradaki işlemleri akıllı telefonunuzdan da gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle profilinizden Ayarlar kısmına gidin.

Açılan ekranda Gizlilik ve Güvenlik kısmına tıklayın. Eğer masaüstü bilgisayardan işlem yapıyorsanız bu menü sol tarafta karşınıza gelebilir.

Veri İndirme isimli bölümü bulun. Burada Instagram'da şimdiye kadar ne yaptıysanız yani beğeniler, özel mesajlar, yorumlar, paylaşımlar, etiketler aklınıza gelebilecek her şeyi indirmek için bir talepte bulunacaksınız. İndirme Talep Et diyerek bir sonraki ekrana geçelim. Instagram'da özel mesajları indirme ve gönderme için sona bir adım daha yaklaşıyoruz.

Güvenlik amacı ile öncelikle e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Ayrıca burada HTML veya JSON dosya türü seçeneği de seçilebiliyor. Buradaki işlemi de tamamlayarak İleri deyin.

Olması gerektiği gibi Instagram'da özel mesajları indirme ve gönderme için şimdi de şifrenin sorulduğu aşamaya geldik. Şifrenizi girerek bu işlemi sizin yaptığınızı doğrulayın. Böylelikle oturumu açık bıraktığınız telefon veya bilgisayarlardan Instagram'da özel mesajları indirme ve gönderme işleminin yapılması engelleniyor.

İndirme Talebi Gönderildi mesajını aldıktan sonra genelde 2-3 dakika sonra e-posta kutunuza bir mesaj gelecek. Her ne kadar Instagram bunu 48 saat olarak söylese de çok paylaşımlı hesaplarda bile bu pek fazla zaman almıyor. İşin Instagram tarafındaki kısmı bu kadar. Şimdi e-posta kutumuza Instagram'da özel mesajları indirme bağlantısının gönderilmesini bekleyeceğiz. Daha kolay indirme talebi göndermek için bu bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

Instagram'da Özel Mesajları Bilgisayara İndirme

Instagram'da özel mesajları bilgisayara kaydetme zamanı geldi. Bunun için Instagram'dan tarafınıza gönderilecek e-postanın gelmiş olması yeterli.

Instagram'dan gelen bağlantıyı dört gün içinde indirmeniz gerekmekte. Bilgileri indir tuşuna basarak tekrardan Instagram'a gidiyorsunuz, bilgilerinizi doğrulayarak Instagram hesabını bilgisayara yedekleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Belgeleri HTML olarak indirmeniz en rahatı olacaktır. Böylelikle hali hazırda kullandığınız internet tarayıcı ile bilgisayara indirilen Instagram dosyasını açma yapabilirsiniz.

Yazımızın konusu her ne kadar Instagram'da özel mesajları indirme ve gönderme olsa da bu verileri aldıktan sonra Instagram'daki tüm verilerinizi bir başkası ile paylaşabilirsiniz. Fotoğraflar, videolar, kaydedilen mesajlar, özel mesajlar, sticker'lara yanıtlarınız, alışveriş detayları vb. aklınıza gelecek her şey paylaşılabiliyor. Biz Instagram'da özel mesajların hepsini indirme yolunu izleyeceğiz. Sıkıştırılmış dosyayı masaüstünüze açın. Telefonda biraz daha zorlanabilirsiniz.

Messages kısmına girdikten sonra chats.html kısmı sizin özel mesajlarınızın bulunduğu alan oluyor. Burada tüm özel mesajlarınızın listesi karşınıza getirilecek. Herhangi bir başlığa tıkladıktan sonra HTML olarak dosya karşınıza getirilecek.

Bu HTML dosyasının yolunu bilgisayarınızın internet tarayıcısında görebilir, o adrese giderek dosyayı alabilirsiniz. Son olarak HTML dosyasını WhatsApp veya e-posta ile bir başkasına iletebilirsiniz. Klasördeki Messages klasörünün içinde bir de Inbox isimli farklı bir klasör var. Bu klasörün altında da özel mesajlaştığınız her bir kişinin HTML dosyası ayrı bir klasör halinde bulunuyor. Böylece özel mesaj geçmişinizi kolaylıkla yedekleyebilir veya Instagram'da özel mesajları indirme işlemini tamamlayarak bir başkasına gönderebilirsiniz.

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