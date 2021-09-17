iPhone 13 Depolama Kapasitesi: Hangisini Satın Almalı?

Aşağıda, tüm depolama boyutları ve ilgili fiyat etiketleri ile birlikte tüm iPhone 13 modelleri bulunmaktadır:

Model 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 13 mini $699 $799 $999 iPhone 13 $799 $899 $1099 iPhone 13 Pro $999 $1099 $1299 $1499 iPhone 13 Pro Max $1099 $1199 $1399 $1599

Gördüğünüz gibi, iPhone 13 ve iPhone 13 mini, 512 GB'a kadar depolama alanı sunuyor, ancak iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, 1000 GB'a eşit olan 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

128GB iPhone 13 depolama boyutu yeterli mi?

Nadiren mi video kaydediyorsunuz?

Müzik ve filmlerinizi çevrimiçi mi izliyorsunuz?

Her iki soruya da evet yanıtı verdiyseniz, büyük olasılıkla – evet, 128 GB ihtiyaçlarınız için yeterli depolama alanı olacaktır. 128 GB depolama alanına saatlerce video kaydı, binlerce şarkı ve fotoğraf ve muhtemelen indirmek isteyebileceğiniz tüm uygulama ve oyunları sığdırabilirsiniz.

256GB iPhone 13'ü almalı mıyım?

Ortalama bir insandan daha fazla video çekiyor musunuz?

Sosyal medya için çok mu video çekiyorsunuz?

Her zaman yanınızda olmasını istediğiniz bol bol fotoğraf çekiyor musunuz?

Çevrimdışıyken bile müzik kitaplığınızın ve bolca filmin yanınızda olmasını ister misiniz?

iPhone 13'ün kamera özelliklerinden tam olarak yararlanmayı ve çok sayıda 4K video kaydetmeyi planlıyorsanız, 4K video dosyaları çok büyük olabileceğinden temel depolama alanından daha fazlasına ihtiyacınız olacak.

Tüm gün video kaydı yapıyorsanız 512GB iPhone 13'ü alın

iPhone 13 ile 256 GB veya daha fazla depolama alanına sahip olduğunuz sürece saniyede 30 kare hızında ProRes 4K videolar çekebilirsiniz; ancak bunu uzun süreli yapabilmek için gerçekten 512 GB depolama alanına ihtiyacınız olacak.

En son kaydedilen videolarınızı iCloud gibi bulut depolamada veya harici flash sürücülerde ve sabit disklerde yedekleyemiyorsanız, iPhone 13'ünüzün en az 512 GB'a sahip olması gerekiyor; bir süre çok sayıda video depolamak için yeterli olacaktır.

1TB iPhone 13 değer mi?

iPhone'unuzla profesyonel videolar çekip hepsini cihazınızda saklamayı mı hedefliyorsunuz?

Tüm filmlerinizin, müziğinizin ve diğer içeriğinizin iPhone'unuzda saklanmasını istiyor musunuz?

Her iki soruya da evet yanıtı verdiyseniz, evet, 1 TB iPhone tam size göre.

Ancak yine de, bu depolama seçeneğinin getirdiği büyük fiyat etiketi çoğu kullanıcı için değer değildir. Sonuçta, 128GB veya 256GB iPhone 13 çeşitleri hemen hemen herkes için yeterli olacaktır.